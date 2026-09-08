Preocupación por la salud de Costa: fue internada de urgencia y pasó por terapia intensiva

La panelista de Cortá por Lozano atravesó un cuadro delicado que preocupó a su entorno. Hoy se encuentra estable y contó que su internación se debió a "una bacteria que se fue a la sangre".

Costa, panelista de Cortá por Lozano, debió ser internada de urgencia tras sufrir una infección por neumococo que llegó al torrente sanguíneo y la llevó a terapia intensiva. El cuadro generó preocupación en su entorno, aunque la artista aseguró que evoluciona favorablemente: “Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática ”, explicó desde la clínica.

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La artista relató el episodio que la llevó a permanecer en terapia intensiva, luego de que una bacteria se fuera a la sangre y le provocara una infección grave. Costa destacó que actualmente continúa bajo control médico y en proceso de recuperación. “Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”, aseguró al agradecer la atención recibida durante los días de internación.

Tras el paso de la bacteria al torrente sanguíneo y el momento más crítico en terapia intensiva, Costa logró estabilizarse y continúa su recuperación en una habitación común. Desde allí conversó con PrimiciasYa y transmitió calma sobre su estado actual, mientras sigue bajo control médico y avanza con el tratamiento indicado.

Debido a su estado de salud, la artista debió suspender sus compromisos. El episodio generó preocupación en su entorno y en quienes siguieron de cerca las noticias sobre su estado de salud en redes sociales.

Por el momento, la artista continúa con el tratamiento indicado por los médicos y permanece bajo seguimiento para garantizar una recuperación completa. La evolución favorable de los últimos días permitió llevar tranquilidad tanto a su familia como al público que se mantuvo atento a su evolución.

Chiche Gelblung fue internado por un problema respiratorio

El reconocido periodista volvió a ser internado este martes en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, afectado por problemas respiratorios. El periodista de 82 años atraviesa el cuarto episodio hospitalario en lo que va del año. En junio, estuvo en terapia intensiva durante un mes.

Si bien no se precisaron los detalles de su cuadro, desde su entorno buscaron llevar tranquilidad y explicaron que el periodista fue internado "por un problema respiratorio" relacionado a su patología de base y aclararon que no se trata de una complicación nueva.

El 28 de julio pasado, Gelblung había ingresado al mismo sanatorio tras sufrir un episodio respiratorio que preocupó a su entorno. En aquella oportunidad, el periodista fue estabilizado en el centro médico y recibió el alta a los pocos días.