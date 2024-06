Cazzu rompió el silencio tras el nuevo romance de Nodal: "Elijo alejarme de las redes..."

"Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible", continuó la cantante jujeña. Vale recordar que juntos tuvieron una hija a la que llamaron Inti en septiembre de 2023.

Christian Nodal Cazzu Cazzu estuvo con Nodal entre junio de 2022 y mayo de 2024. Redes sociales

Para finalizar con su descargo, reveló: "Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender".

En una publicación que siguió, se mostró feliz con el apoyo de sus fanáticos: "Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir". Así, parece dejar en el pasado la relación amorosa con el padre de su hija Inti y rápidamente se desligó de la situación.

Cazzu descargo Nodal Cazzu rompió el silencio tras el nuevo romance de Christian Nodal. Capturas Instagram

Cazzu volverá a presentarse en Argentina con el Buenos Aires Trap

El festival Buenos Aires Trap confirmó todo sobre su regreso y hay mucha expectativa entre los fans al enterarse de todos los artistas que serán parte del show, con Cazzu siendo una de las principales protagonistas.