Quién es la nueva novia de Christian Nodal, la expareja de Cazzu

Menos de un mes después de su separación de Cazzu , con quien tuvo una hija llamada Inti, el cantante mexicano Christian Nodal ha presentado oficialmente a su nueva novia Ángela Aguilar . La noticia se difundió rápidamente a través de X (ex Twitter), cuando Cris Vanadía compartió la primera foto de la pareja que sorprendió a muchos.

Vanadía no solo reveló la imagen, sino que también destacó las declaraciones de Ángela Aguilar, donde la cantante explicó que su relación con Nodal no es algo actual. "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar, fuimos más nuestros", comentó en una entrevista con Hola! Américas.