Descontrolada pelea contra Manuel Ibero por una decisión desafortunada en Gran Hermano Un fuerte cruce en el sector de la cocina alteró la convivencia del popular reality tras una polémica iniciativa del joven de 24 años.



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El joven quedó nuevamente en el centro de la tormenta.

A poco de la salida de Eduardo de Gran Hermano Generación Dorada, el clima dentro de la casa se tensó a raíz de una decisión en la cocina: Manuel Ibero optó por cocinar un flan usando leche y diez huevos sin consultar a todos. Esa acción volvió a encender la controversia respecto a la administración de los alimentos entre los integrantes de la casa más famosa.

De inmediato surgieron los reclamos y se desató un fuerte cruce en el sector de la cocina. Algunos participantes remarcaron que esos recursos son limitados y tienen que gestionarse de manera grupal, también varios criticaron que no se tuviera en cuenta a los que estaban durmiendo. Manuel quedó en el ojo de la tormenta y la frase “la casa es de todos y la comida es de todos” volvió a ganar fuerza.

Manuel Ibero 2

El fuerte cruce en la cocina expuso una clara división entre los participantes que exigen consensos y aquellos que priorizan el rendimiento de las porciones. Yipio, Zilli y Tamara Paganini cuestionaron con dureza y ironía a Manuel Ibero por haber utilizado lácteos y una decena de huevos mientras otros dormían argumentando que esos alimentos podrían haberse utilizado en múltiples preparaciones. Por su parte, Manuel intentó justificar su decisión explicando que buscaba cuidar la harina y que los recursos alcanzarían para todos.





La polémica cobró mayor relevancia debido a la escasez de alimentos, provocada por una mala compra previa de Eduardo, lo que dejó al ex novio de Zoe Bogach en el centro del malestar general. Aunque la producción del programa no anunció sanciones, el conflicto reavivó los debates sobre las reglas de convivencia para evitar nuevos choques dentro de Gran Hermano hasta la próxima compra.

Nenu López confesó su amor por Manuel Ibero Por otro lado, Nenu López admitió recientemente que siente un fuerte interés por Manuel, uno de los integrantes que mayor repercusión genera en el hogar luego de la eliminación de Lola Tomaszeuski, con quien había consolidado un vinculo amoroso en pocas jornadas tras su retorno al juego por la vía del repechaje. El asunto cobró relevancia durante una conversación con Yanina Zilli, quien fue directa con la bailarina al notar su actitud: "Me parece que te gusta Manu". Nenu Lopez Nenu no dudó en responder y manifestó cierta incomodidad y asombro ante lo obvio del escenario. "¿Tanto se me nota?", contestó con una sonrisa mientras los demás integrantes observaban con detenimiento el intercambio. Incluso algunos compañeros comentaron que la afinidad se venía creciendo a lo largo de la última semana de convivencia en la casa más famosa.