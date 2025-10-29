¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

Además de su música, Cazzu se consolida como figura de conversación en redes y medios, donde cada noticia sobre su carrera o su vida personal genera repercusión.

Cazzu vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por rumores que vinculan su vida personal con su agenda profesional . La artista, conocida por su estilo particular y su influencia en la música urbana, despierta siempre gran interés entre fans y medios especializados cuando surgen novedades sobre su vida privada.

Su reciente gira y las apariciones públicas asociadas al recorrido generan especulaciones sobre posibles vínculos y amistades que podrían transformarse en algo más. Los seguidores observan cada movimiento y comparten teorías, mientras crece la curiosidad sobre cómo se desarrollan estas conexiones detrás del escenario.

En las últimas horas, se dio a conocer que la cantante Cazzu podría haber comenzado una relación con Gonzalo Gerber , ex pareja de Dai Fernández.

Según indicó Karina Iavícoli en Intrusos, “tienen una excelente relación, hay acercamiento, empatía, charlas... Muy buena onda entre ellos. Es una amistad que podría convertirse en algo más”, dejando entrever que entre ambos habría surgido algo más allá de lo profesional. La noticia sorprendió, especialmente porque Gerber forma parte del equipo de bailarines de Cazzu, algo poco habitual en sus shows.

“No suele tener bailarines hombres en sus presentaciones, pero esta vez los incluyó. Y parece que entre ensayos, viajes y shows surgió algo especial”, comentaron en el ciclo. Mientras tanto, Cazzu sigue con su gira Latinaje, y actualmente se encuentra en Guadalajara, México, donde, según trascendió, Gonzalo también la estaría acompañando.