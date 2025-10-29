IR A
IR A

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

Además de su música, Cazzu se consolida como figura de conversación en redes y medios, donde cada noticia sobre su carrera o su vida personal genera repercusión.

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

Redes sociales
  • Cazzu está nuevamente en el centro de la atención mediática debido a rumores sobre su vida personal y profesional.
  • Se habla de una posible relación entre la cantante y Gonzalo Gerber, ex pareja de Dai Fernández y parte de su equipo de bailarines.
  • La cercanía entre ambos habría surgido durante ensayos, viajes y shows, algo poco habitual en las presentaciones de Cazzu.
  • Mientras tanto, la artista continúa con su gira Latinaje y actualmente se encuentra en Guadalajara, México, aparentemente acompañada por Gerber.
Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.
Te puede interesar:

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

Cazzu vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por rumores que vinculan su vida personal con su agenda profesional. La artista, conocida por su estilo particular y su influencia en la música urbana, despierta siempre gran interés entre fans y medios especializados cuando surgen novedades sobre su vida privada.

Su reciente gira y las apariciones públicas asociadas al recorrido generan especulaciones sobre posibles vínculos y amistades que podrían transformarse en algo más. Los seguidores observan cada movimiento y comparten teorías, mientras crece la curiosidad sobre cómo se desarrollan estas conexiones detrás del escenario.

Con quién estaría en pareja Cazzu durante su última gira

Cazzu y Gonzalo Gerber

En las últimas horas, se dio a conocer que la cantante Cazzu podría haber comenzado una relación con Gonzalo Gerber, ex pareja de Dai Fernández.

Según indicó Karina Iavícoli en Intrusos, tienen una excelente relación, hay acercamiento, empatía, charlas... Muy buena onda entre ellos. Es una amistad que podría convertirse en algo más, dejando entrever que entre ambos habría surgido algo más allá de lo profesional. La noticia sorprendió, especialmente porque Gerber forma parte del equipo de bailarines de Cazzu, algo poco habitual en sus shows.

“No suele tener bailarines hombres en sus presentaciones, pero esta vez los incluyó. Y parece que entre ensayos, viajes y shows surgió algo especial”, comentaron en el ciclo. Mientras tanto, Cazzu sigue con su gira Latinaje, y actualmente se encuentra en Guadalajara, México, donde, según trascendió, Gonzalo también la estaría acompañando.

Noticias relacionadas

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Hace 15 minutos
Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Hace 24 minutos
El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Hace 25 minutos
La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos. 

El Gobierno dispuso incrementos de hasta un 35% en las prestaciones de discapacidad

Hace 43 minutos
El dólar se aleja del techo de la banda.

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

Hace 55 minutos