El programa de Telefe que dejó en la lona a El Trece: le sacó el doble en rating

La televisión argentina volvió a tener un ganador indiscutido en la noche del miércoles 27 de mayo de 2026. Gran Hermano Generación Dorada , el reality de Telefe conducido por Santiago del Moro , arrasó en el rating y dejó muy atrás a la competencia directa de El Trece , consolidándose como el programa más visto de la pantalla chica. El ciclo logró imponerse ampliamente durante la gala especial del desafío por el auto 0km , una de las pruebas más esperadas por los fanáticos del formato.

Según los datos de Ibope, el momento exacto en el que se definió la ganadora del vehículo alcanzó los 12.7 puntos de rating , un número que volvió a confirmar el enorme poder de convocatoria que mantiene el reality. En la misma franja horaria, Otro día perdido , con la conducción de Mario Pergolini , el programa de El Trece, apenas consiguió 5.6 puntos , quedando literalmente con menos de la mitad de audiencia que el envío que presenta Santiago del Moro en Telefe. La diferencia generó repercusión inmediata en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la impactante distancia entre ambos canales.

El liderazgo de Gran Hermano ya se observaba desde el comienzo de la emisión. A las 22:30, cuando recién iniciaba la gala, el reality marcaba 11.9 puntos , mientras el resto de los programas quedaban muy relegados. América apenas alcanzaba 1.4 con BTV, El Nueve hacía 1.2 con Bienvenidos a ganar y NET TV quedaba en 0.2 puntos. La jornada terminó ratificando el dominio absoluto de Telefe en el prime time argentino.

Además del éxito televisivo, el programa también volvió a explotar en plataformas digitales y redes sociales. Los hashtags vinculados a Gran Hermano , Yanina Zilli y el desafío del auto 0km se ubicaron entre las principales tendencias del país. Así, el reality mantiene así un fenómeno de audiencia que trasciende la televisión tradicional y se fortalece minuto a minuto en internet, algo que explica gran parte del liderazgo que conserva durante esta edición 2026.

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano

La gran protagonista de la noche fue Yanina Zilli, quien logró quedarse con el esperado auto 0km después de una definición cargada de tensión dentro de la casa de Gran Hermano. El desafío había comenzado el martes 26 de mayo, pero ninguno de los participantes consiguió encontrar la llave correcta, motivo por el cual la prueba continuó durante la gala siguiente. La expectativa creció durante toda la jornada hasta transformarse en uno de los momentos más vistos del reality en lo que va del año.

En esta nueva ronda participaron varios jugadores destacados de la edición, entre ellos Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys La Bomba Tucumana, Pincoya, Tamara Paganini, Juanicar, Cinzia, Titi, Emanuel Di Gioia y la propia Yanina Zilli. Durante la primera ronda de intentos en el desafío de Gran Hermano, uno de los concursantes tomó accidentalmente la llave ganadora y Santiago del Moro confirmó que el premio seguía disponible, aumentando todavía más la tensión entre los jugadores.

Uno por uno, los participantes fueron intentando abrir la caja donde estaba el vehículo, aunque ninguno conseguía acertar. Finalmente, solamente quedaron Zilli y Franco Zunino como los últimos competidores en carrera. Fue entonces cuando Yanina eligió la llave número 119, se acercó al cofre y logró abrirlo ante la explosión de alegría de toda la casa y el festejo generalizado en el estudio de Telefe.

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Tras ganar el vehículo en Gran Hermano, Yanina Zilli protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala al contar que su hijo le insistía desde hacía tiempo para que cambiara el auto que utilizaba diariamente. La exvedette reconoció que no quería gastar dinero en un vehículo nuevo porque se considera una persona muy ahorrativa. Entre lágrimas y abrazos, celebró el premio que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la televisión argentina durante las últimas horas.