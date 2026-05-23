Nathy Peluso estalló por las críticas a su cambio físico: "No me entendieron" La artista compartió un clip en su cuenta de TikTok bailando salsa junto a la frase "cada día más loca". Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer y ella respondió con un contundente mensaje. Agregar C5N en









Nathy Peluso se hartó de las críticas a su cuerpo.

Nathy Peluso cruzó con dureza a los usuarios que especulan sobre su transformación física tras publicar un video bailando en redes sociales. Lo cierto es que este tipo de comentarios y críticas sobre su cuerpo vienen circulando desde hace tiempo entre los fans.

Las especulaciones que surgieron alrededor de su imagen datan de hace meses. Algunos usuarios comenzaron preguntando cómo había hecho para bajar de peso. Otros la criticaban porque consideraban que la cantante apoyaba el movimiento body positive y que, tras este cambio, aquello habría sido solo una estrategia de marketing.

Luego, las críticas fueron más allá y algunos usuarios comenzaron a sugerir que detrás de la transformación física podría existir un supuesto mal uso de Ozempic, un medicamento utilizado para tratar la diabetes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elojoquetodolv/status/2057783180317319308&partner=&hide_thread=false Hay muchos comentarios en las redes de Nathy Peluso sobre su cambio físico y el posible uso de ozempic y ella contesta pic.twitter.com/xX2Mxe8CsC — Ojito (@elojoquetodolv) May 22, 2026 Tras las especulaciones, la palabra de Nathy Peluso Mientras el debate continuaba en línea, Peluso decidió contestar de manera directa publicando otro video. "Para las que estuvieron diciendo que yo uso Ozempic, escuchame, no me entendieron. ¿Yo voy a dejar de comer? No", disparó.

Luego explicó que su cambio físico no se debía al uso de un fármaco, sino más bien a una rutina de entrenamiento. "Mamita", exclamó para luego enumerar: "Gimnasio, cardio, peso muerto, pilates, escalera, 10 mil cosas al día o más", y finalizó furiosa: "¿Qué te pasa? Soy una perra laburadora".