Lissa Vera tiró con todo y ventiló la interna de Bandana a dos días de su regreso a los escenarios

Una de las integrantes de la banda pop afirmó que no tienen representante y habló que las rodea "gente non santa". Además, señaló: "Estoy obligada a hacer el show del domingo".

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

La interna explosiva de Bandana volvió a encenderse a solo dos días del regreso de la banda a los escenarios. Lissa Vera, isiblemente agotada y sin filtro, habló del desgaste que atraviesa el grupo y dejó en claro que solo cumplirá con el show programado para este domingo, pero no con el resto de las actividades promocionales.

“Quiero aclarar algo: Bandana no tiene manager. Nadie maneja Bandana” , indicó apenas iniciada la entrevista. La artista agregó que ella solo confía en su propio representante, que es su hermano, y apuntó contra "gente non santa" que, según dijo, se acercaron al grupo durante años para sacar provecho personal: “Varios ya los limpiamos. No estamos para que nos coman vivas”.

Otro capítulo del episodio lo ocupó el tema más sensible: quién controla el nombre del grupo. Lissa confirmó que la marca Bandana está dividida en tres partes entre ella, Lourdes y Valeria, lo que les permite trabajar por separado si lo desean.

Lissa explicó que el recital de este domingo fue contratado por el productor Tomás Muñoz, quien puso su estructura para que el show se realice en el marco de la fiesta LATM +35.

Y ahí fue tajante: “Estoy obligada a hacer el show del domingo , pero no estaba obligada a hacer todo lo demás ”, en alusión a las entrevistas, notas y apariciones previas que generaron roces entre las integrantes.

Entre tensiones y lágrimas, Lissa se mostró vulnerable en su charla con Eltrece. Moria Casán, para cerrar, le comentó: “El problema que tienen ustedes es que necesitan estar unidas. Hay una persona que ha tenido problemas… Vos hiciste lo que pudiste con la madre de Lourdes.”

Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles

Lissa Vera y Lowrdez Fernández se vieron personalmente después del escándalo que las distanció por una denuncia de la primera sobre el novio de la otra, Leandro Esteban García Gómez, quien se encuentra detenido acusado de violencia de género.

Lissa denunció a la expareja de Lourdes preocupada por su desaparición en octubre, y ahora el cuarteto se reencontró en el primer ensayo previo a la fiesta por los 25 años de Bandana, este domingo 23 en el Teatro Gran Rex.

En la cuenta oficial de Instagram de la banda publicaron clips del ensayo con la frase: “Primer ensayo adentro”, en donde también participaron Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, y se las ve cantando, bailando y repasando coreografías.

Bandana se reune nuevamente Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció. Redes Sociales

El caso de la desaparición de Lourdes Fernández

Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, fue encontrada en su domicilio tras una denuncia de desaparición presentada por su madre, quien alertó sobre una posible situación de violencia de género.

Su expareja, Leandro García Gómez, fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad. En la denuncia fue determinante la intervención de Lissa Vera, su excompañera de grupo, para que se activara una búsqueda en la casa de su expareja.

Finalmente, la cantante fue dada de alta del hospital sin lesiones físicas, pero se considera necesario un tratamiento por la adicción que sufre y por su recuperación psicoterapéutica.