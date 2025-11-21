IR A
Moria Casán reaccionó al ver a Lissa Vera sin maquillaje y recién levantada: "Estás muy..."

La conductora comentó el sacrificio emocional que está haciendo la cantante, tras la pelea con Lourdes Fernández de Bandana.

La conductora se sorprendió al ver a la cantante en el móvil de televisión.

Redes Sociales

La conductora Moria Casán se sorprendió al ver a la excantante Lissa Vera en vivo sin maquillaje y recién levantada y su reacción fue muy sincera: "¡Estás muy distinta, Mi Amor! ".

La mexicana dejó un mensaje sobre la autenticidad y el valor propio de las mujeres jóvenes.
¡México ganó Miss Universo 2025! Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

"La One" buscó la palabra de la cantante sobre cómo está su relación con Lourdes Fernández, tras la denuncia por su desaparición y la detención de la expareja Leandro García Gómez por privación ilegítima de la libertad.

El rostro de la joven demostró el estado anímico y el agotamiento que atraviesa: "Lissa, me impresionás. Estás muy... ¡distinta! Parece que te levantaste hace un ratito. Se nota el rostro de la que pelea, de la que no durmió".

Agregó: "¡Te lo digo con amor, pero estás muy al natural, muy... te veo cansada, mi amor!", subrayó la actriz sobre el semblante de Lissa que se preara para la fiesta de los 25 años de Bandana, este domingo, en el Teatro Gran Rex.

En la entrevista, la artista aclaró que siguen las tensiones entre las 4 integrantes del grupo de música actual, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi, tanto por la promoción del show. Dijo que "hasta donde yo sé, no tiene manager. Nadie maneja Bandana”.

En el programa La mañana con Moria, en El Trece, Lissa habló de quienes echaron a correr la versión de que la presentación no se iba a hacer: “La gente non santa… es lo que molesta. Hay varios que ya limpiamos, gente que ya limpié durante todo el año. La periferia limpia. Siempre quieren trabajar y buscan sus propios intereses. Ya no estamos para que nos coman vivas”, remarcó en televisión.

