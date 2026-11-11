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Llanto, acusaciones e infidelidad: el explosivo audio que destapó la crisis de una pareja de Gran Hermano

Una vecina de la influencer filtró una escandalosa grabación que dejó al descubierto la fuerte crisis que atravesaba la pareja de ex Gran Hermano y las presuntas infidelidades de él.

El terrible audio que se filtró: Venian mal desde hace mucho tiempo

El terrible audio que se filtró: "Venian mal desde hace mucho tiempo"

Pepe Ochoa sorprendió al revelar en su programa de streaming un comprometedor audio que tiene como protagonistas a Nenu López y Franco Zunino, los exparticipantes de Gran Hermano que comenzaron su relación dentro de la casa más famosa del país.

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La apasionada relación que nació durante el reality parecía marchar muy bien. Sin embargo, en las últimas horas una vecina de la influencer filtró un audio de una fuerte discusión entre ambos, que dejó al descubierto la crisis que atravesaba la pareja y los motivos que habrían desencadenado su separación.

Fue durante una emisión de Bondi Live donde Pepe Ochoa reprodujo el material y dio a conocer detalles del conflictivo vínculo que mantenían los exparticipantes. “Vienen mal hace ya bastante tiempo y ya no están más juntos porque no pudieron remontar la situación… Esto que les cuento venía pasando cada dos días en el vínculo que tenían”, comenzó explicando el conductor.

Captura: web

Captura: web

En ese sentido, anticipó el contenido de la grabación y dejó entrever que la desconfianza era uno de los principales problemas de la pareja: “El audio es categórico y descriptivo, habla del tema del chat y de que yo desconfíe del tema”.

Según la información revelada por Ochoa, la relación venía atravesando una profunda crisis desde hacía tiempo, marcada por reiteradas discusiones y presuntas infidelidades por parte de Zunino, que habrían terminado por quebrar definitivamente el vínculo.

El explosivo audio de la pelea entre Nenu López y Franco Zunino

En el explosivo audio de una fuerte discusión se escucha a la joven completamente quebrada en llanto y lanzando durísimas acusaciones contra su expareja. “¿Y ahora me venís a romper las pelotas? ¿Quién te creés que sos? Dijiste que pasaste una noche loca con Micaela en la televisión. Sos una mierda”, lanzó Nenu angustiada.

Lejos de calmarse, la discusión continuó y la exparticipante hizo referencia a un supuesto chat que Zunino habría eliminado. “¿Qué más querés? Vos borraste el chat y yo no te acusé de mentir, no te acusé nunca”, expresó mientras llora.

Finalmente, la joven dejó en claro que no quería volver a tener contacto con él: “Andate, no quiero que vuelvas más. No te quiero ver más, no te quiero ver nunca más en mi puta vida”.

“Gente de mierda, arruinás todo, arruinás todo, todo arruinás”, concluyó completamente desbordada por la situación.

Nenu López vía Instagram.

Nenu López vía Instagram.

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