Qué fue de la vida de Marcos Ginocchio a cuatro años de ganar Gran Hermano

El salteño se mantiene alejado de los medios y sorprendió al revelar cómo transcurren sus días, a qué se dedica y qué cambió desde su paso por el reality.

El ganador de Gran Hermano 2022/2023, Marcos Ginocchio , reapareció ante sus seguidores y reveló cómo transcurre su presente lejos de la exposición permanente que acompañó su triunfo en el reality. El salteño habló de su profesión, sus hábitos y la nueva etapa que atraviesa en Buenos Aires .

A casi cuatro años de aquella experiencia televisiva, el campeón del programa de telerrealidad mantiene un perfil considerablemente más reservado. Una reciente transmisión en vivo permitió conocer de primera mano cuáles son hoy sus prioridades y qué ocurrió con uno de los principales premios del programa.

Una de las principales novedades es que Marcos Ginocchio ejerce como abogado en Buenos Aires , profesión para la que se preparó mientras mantenía un perfil alejado del centro de la escena mediática. Su rutina también incluye entrenamiento y running , dos actividades que mencionó al contarles a sus seguidores cómo organiza actualmente sus días.

La espiritualidad ocupa además un lugar importante en su vida . Ginocchio contó que asiste habitualmente a misa y reveló su participación en tareas solidarias: “Me hice muy amigo de un grupo que hacen misiones” , explicó al referirse a personas que realizan acciones destinadas a ayudar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

El salteño también conserva algunos momentos para mirar televisión y sigue programas como Popstars y MasterChef Celebrity. Al hablar de Julieta Poggio , su excompañera de Gran Hermano, expresó entre risas que le tiene “mucha fe” , y también mencionó al cantante cordobés Luck Ra mientras comentaba las competencias televisivas que sigue en su tiempo libre.

Marcos Ginocchio en su terreno de la localidad bonaerense donde instaló la casa prefabricada que ganó en GH. Redes sociales

Otro punto central de su presente es la casa prefabricada que recibió por ganar Gran Hermano, instalada en un terreno propio situado en un partido de la Provincia de Buenos Aires. La vivienda, de aproximadamente 50 metros cuadrados, una planta y grandes ventanales, fue mostrada públicamente en agosto y todavía requería trabajos de acondicionamiento en el terreno.

Ahora, Ginocchio explicó que el proyecto “viene lento, es un proceso” y describió un entorno tranquilo, rodeado de árboles, caballos y ovejas. Su intención no es instalarse allí durante toda la semana, sino convertir el lugar en un espacio de descanso para los fines de semana y compartir tiempo con sus amigos.

Entre esos planes aparece también el fútbol: Marcos adelantó que quiere aprovechar la propiedad para “jugar a la pelota con mis amigos”. Cerca de cumplir 27 años, aseguró que vive el paso del tiempo con felicidad y su presente muestra un cambio marcado respecto de la exposición posterior al reality: profesión, solidaridad, actividad física y naturaleza concentran hoy buena parte de su rutina.