Camilota pasó una noche hot junto a sus amigas: las fotos desde el jacuzzi y con lencería sexy

La influencer decidió tomarse un respiro junto a sus amigas y no dudó en compartir con sus seguidores algunos detalles de la picante noche que vivieron en un albergue transitorio.

La influencer Camila Deniz, más conocida como Camilota, pasó una noche subida de tono junto a sus amigas en un albergue transitorio. La joven lo mostró en las redes sociales, donde compartió la previa y después calentó la pantalla de los usuarios compartiendo una foto en un jacuzzi completamente enjabonada.

La ex Cuestión de Peso preparó un bolso con artículos de higiene personal y un látigo que utilizó para que la velada sea más picante. Por su parte, las otras chicas, incluyendo a La Tana de Gran Hermano, se grabaron revolviendo una bolsa en busca de lencería diminuta y sensual.

El encuentro no solo significó una noche de relax. En las redes sociales, varios usuarios especularon con que en realidad se habían reunido para crear contenido destinado a plataformas para adultos, un terreno en el que Camilota logró sumar una importante cantidad de suscriptores.

Para la hermana de Thiago Medina, la salida también funcionó como una distracción en medio de días cargados de polémicas. Recientemente, su exrepresentante la acusó de estafa , mientras que su expareja expuso intimidades de la relación y lanzó fuertes acusaciones en su contra, entre ellas, haberle robado.

Camilota y Natee se conocieron durante su paso por Cuestión de Peso y comenzaron una relación. A casi dos años de aquel romance, en las últimas horas volvieron a quedar enfrentadas públicamente. La bailarina lanzó fuertes acusaciones contra la hermana de Thiago Medina, que incluyeron desde un presunto robo hasta detalles de la intimidad que compartieron mientras eran pareja.

El descargo de la exparticipante del programa de El Trece surgió luego de que Camila Deniz expusiera aspectos de la intimidad de ambas. Según contó, su entonces novia "no le practicaba sexo oral". Natee se sintió expuesta, por lo que decidió responder públicamente y explicó los motivos por los que evitaba determinadas prácticas sexuales durante la intimidad.

La bailarina publicó una serie de historias en su Instagram cuestionando duramente las palabras de la influencer. "¿Por qué estás hablando de nuestra intimidad? Estás diciendo que yo no bajaba... A ver, yo soy una persona muy limpia y paranoica", comenzó diciendo Natee.

Natee ex novia de Camilota.

Luego explicó por qué no quería mantener relaciones sexuales con Camila. "A ver, gente, les voy a explicar para ustedes que tienen la duda, porque esta piba está diciendo por todos lados que yo no bajaba, que yo no lo hacía sexo oral. Y es porque yo soy muy limpia en ese sentido, me re cuido, soy re paranoica de las enfermedades. Me re cuido y a mí me da asco estar con gente que no se cuida".

Y agregó: "Ella estaba con uno y con otro. ¡No te lo quería decir porque no quería lastimarte! No da que estés divulgando cosas. No hubo intimidad por eso".

El conflicto no terminó ahí, sino que siguió escalando y la bailarina la acusó de haberle robado un par de ojotas en el peor momento de su vida, cuando atravesaba problemas habitacionales.