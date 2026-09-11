La exnovia de Camilota explotó en las redes y reveló un detalle sobre su intimidad

Natee se sintió expuesta y arremetió contra la hermana de Thiago Medina: "Ella no se cuida".

Camilota y Natee se conocieron durante su paso por Cuestión de Peso y comenzaron una relación. A casi dos años de aquel romance, en las últimas horas volvieron a quedar enfrentadas públicamente.

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La bailarina lanzó fuertes acusaciones contra la hermana de Thiago Medina , que incluyeron desde un presunto robo hasta detalles de la intimidad que compartieron mientras eran pareja.

El descargo de la exparticipante del programa de Canal Trece surgió luego de que Camila Deniz expusiera aspectos de la intimidad de ambas. Según contó, su entonces novia “no le practicaba sexo oral”. Natee se sintió expuesta, por lo que decidió responder públicamente y explicó los motivos por los que evitaba determinadas prácticas sexuales durante la intimidad.

La bailarina publicó una serie de historias en su Instagram cuestionando duramente, las palabras de la influencer.

“¿Por qué estás hablando de nuestra intimidad? Estás diciendo que yo no bajaba... A ver, yo soy una persona muy limpia y paranoica”, comenzó diciendo Natee.

Luego explicó por qué no quería mantener relaciones sexuales con Camila, “A ver gente, les voy a explicar para ustedes que tienen la duda, porque esta piba está diciendo por todos lados que yo no bajaba, que yo no lo hacía sexo oral. Y es porque yo soy muy limpia en ese sentido, me re cuido, soy re paranoica de las enfermedades. Me re cuido y a mí me da asco estar con gente que no se cuida".

Camilota, hermana de Thiago Medina y participante de Cuestión de Peso.

Y agregó: “ella estaba con uno y con otro. ¡No te lo quería decir porque no quería lastimarte! No da que estés divulgando cosas. No hubo intimidad por eso”.

El conflicto no terminó ahí, sino que siguió escalando y la bailarina la acusó de haberle robado un par de ojotas, en el peor momento de su vida cuando atravesaba problemas habitacionales.

El romance de Camilota y Natee

Ambas se conocieron en septiembre de 2024 participando en el programa Cuestion de Peso. Natee fue quien le propuso formalmente noviazgo a Camilota tras semanas de atracción mutua y miradas en los inicios del ciclo.

Para la hermana de Thiago Medina, significó su primera relación con una mujer. En ese sentido había manifestado públicamente que había encontrado en Natee un afecto y cuidado que no había recibido antes por parte de los hombres. Pese al flechazo instantáneo, el noviazgo terminó rápidamente en octubre de 2024 debido a celos y fuertes diferencias de personalidad, por lo que dejaron de hablarse por completo.