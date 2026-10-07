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Callejero Fino salió de la cárcel y cumplirá prisión domiciliaria: "Estoy tranquilo, confiando en la Justicia"

El cantante de RKT estaba en un penal desde el 30 de agosto por circular sin patente y portar una pistola con la numeración limada. "Lo que tenía que declarar, ya lo declaré", afirmó ante la prensa.

Callejero Fino

Callejero Fino, cantante de RKT.

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El músico Callejero Fino salió de la cárcel en la que estaba desde el 30 de agosto, cuando fue detenido por circular sin patente y portar una pistola con la numeración limada, y cumplirá prisión domiciliaria en su vivienda en Pilar ya que la Justicia consideró que existe riesgo de fuga y sostuvo la prisión preventiva.

Investigan si la pequeña accedió al arma de fuego porque su madre es integrante de la fuerza policial.
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"Estoy tranquilo, confiando en la Justicia y en mi abogado", afirmó el artista al móvil de América TV cuando salió del penal junto a su abogado Diego Storto y, al ser consultado por las amenazas que recibió estando preso, deslizó: "Lo que tenía que declarar, ya lo declaré".

Cuando la prensa le preguntó por el arma con la numeración limada, el cantante sostuvo: "Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado".

Callejero Fino destacó el respaldo de su familia, a quienes definió como "una masa", y se refirió a la despedida del astro de la Selección argentina Lionel Messi: "Qué lástima que se nos va. Lo vamos a extrañar. Messi, te amamos". Para cerrar el móvil anunció que volverá a dedicarse a la música y lanzará canciones.

Por qué Callejero Fino no llevará tobillera electrónica durante la prisión domiciliaria

La jueza de garantías de San Isidro le otorgó la prisión domiciliaria a Simon Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino. La medida llega después de un mes y medio de detención. De acuerdo con la información que reveló el periodista Martín Candalaft, la jueza validó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.

Sin embargo, una insólita falla logística modificó las condiciones de su salida de la cárcel: no hay dispositivos disponibles. Por ese motivo, no llevará tobillera y solo firmó el compromiso de cumplir la medida en su domicilio. La magistrada dispuso que abandone el penal bajo custodia y con un cuidador asignado hasta que el dispositivo esté disponible para su colocación.

Tras obtener la prisión domiciliaria, el abogado defensor de Alvarenga, brindó detalles sobre el cambio de estrategia que llevaron a cabo para aligerar la detención: "Es lo que pretendíamos con el cambio de estrategia, también modificamos la calificación. Atenuamos porque para mí no existe la portación de armas, es una tenencia y no estaba acreditado para qué llevaba el arma. Eso es un atenuante que reduce la pena en un tercio de la misma".

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