Detuvieron al cantante Callejero Fino por conducir una camioneta sin patente y llevar una pistola El artista fue arrestado por la Policía Bonaerense, junto a su acompañante, mientras se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra en la zona de Villa La Ñata. A los oficiales les llamó la atención el vehículo que conducía, una Volkswagen Amarok sin patente. Por Agregar C5N en









La noche anterior, Callejero Fino participó del show de Arcángel en el Movistar Arena.

El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido como “Callejero Fino”, fue detenido este sábado en Tigre junto a otro hombre. La Policía Bonaerense detectó que el artista viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente, dentro también encontraron una pistola Glock calibre 40.

El operativo ocurrió en la zona de Villa La Ñata, durante una recorrida de la policía bonaerense, quienes detectaron a la camioneta circular sin patente. La noche anterior, Callejero Fino había sorprendido a sus fanáticos cuando subió al escenario del Movistar Arena para cantar junto a Arcángel.

Los oficiales revisaron la camioneta y encontraron una pistola Glock de calibre 40 con la numeración limada. A raíz de esto, detuvieron tanto al cantante como a su acompañante.

Ante esto se abrió una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, cuya investigación quedó a cargo de la UFI de Benavídez y el fiscal Cosme Iribarren-.

Según explicó Infobae, tras ser detenido el artista afirmó “me quiero matar” y le explicó a los agentes que “se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra en una quinta de la zona”.

Simón Natanael Alvarenga estuvo detenido cuando tenía 20 años por robo, permaneció cinco meses en un penal y el resto de su condena en arresto domiciliario con una tobillera electrónica.