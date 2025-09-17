Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

La actriz hizo explotar las redes sociales con una vestimenta diferente y se ganó el cariño de sus fanáticos.

Florencia Peña es una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina, y a día de hoy su imagen sigue causando revuelo, como la que compartió recientemente en su cuenta de Instagram. Esto se debe a que se mostró con un look fashionista y retro para su última aparición televisiva en el programa de Verónica Lozano.

La actriz lució un enterito de denim celeste ajustado , con cierre frontal y cinturón ancho . El modelo sin mangas, con bolsillos delanteros y un cuello camisero que resalta hombros y brazos, permitió revelar muchos de sus tatuajes. Además, lo combinó con botas texanas blancas con punta fina , una elección que refuerza la vibra ochentosa del conjunto.

Por otra parte, la actriz llevó el pelo recogido en una cola de caballo baja , con algunos mechones sueltos a ambos lados de la cara que enmarcan el rostro. Sin embargo, el maquillaje mantuvo un estilo natural: piel iluminada, ojos delineados sutilmente y labios en tonos nude y rosados , para complementar el look sin sacarle protagonismo al enterito.

Flor Peña contó el abuso que sufrió cuando era menor

A pesar de haber vivido una vida dentro del mundo del entretenimiento, Peña confesó algo que nunca había dicho antes al renombrado periodista Sebastián Soldano en el programa “A Solas”. En la emisión, reveló que fue abusada durante su adolescencia.

“Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decir: ‘Ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal’”, se sinceró.

flor peña

Al continuar con su relato, la actriz fue explícita con las terribles situaciones que atravesaba: “Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía 'ay, qué linda' y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije: 'Dios mío, ¿qué fue eso?' Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”.

Si bien no expuso el nombre del famoso actor implicado, dejó claro que eran otros tiempos, dónde la voz de la mujer no era tan respetada, y hasta incluso expresó que, de haber revelado los hechos, el director de la obra no hubiese confiado en su palabra.