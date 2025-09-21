IR A
Lali Espósito reveló cuándo llegará su canción con Tini Stoessel: "No es fácil coincidir"

La artista creadora del álbum No vayas a atender cuando el demonio llama sorprendió tras confesar sus conversaciones privadas con La Triple T.

Lali Espósito y Tini Stoessel ilusionaron a todos con una foto viral en un estudio.

Lali Espósito y Tini Stoessel ilusionaron a todos con una foto viral en un estudio.

Netflix anunció la serie documental sobre la vida de Lali Espósito: cuándo se estrena.
Netflix anunció la serie documental sobre la vida de Lali Espósito: cuándo se estrena

Durante una entrevista con Billboard, Lali realizó una reacción en vivo a varias publicaciones virales con su nombre, entre las cuales se destacó una junto a Tini. En la misma, se compartieron las icónicas fotos de ambas artistas y la frase "La paz mundial o saber qué hicieron ese día en el estudio", ante lo que la creadora de Fanático se rió a carcajadas.

Tras esta reacción inicial, la actriz y cantante expresó: "Voy a confesarles qué pasó este día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio. Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico, y nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más". Con estas palabras, evidenció la buena relación que las une luego de varios años en la farándula.

Lali Espósito Tini Stoessel
Lali recibió a Tini en uno de sus recientes shows en Vélez.

Lali recibió a Tini en uno de sus recientes shows en Vélez.

Y eso no fue lo único, sino que agregó: "Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de mi amigo Stefano y se vino, una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón". Todo esto desilusionó a los fans de ambas, aunque todavía quedó una parte abierta al futuro.

Vinculado a esto, y por la insistencia de la entrevistadora con respecto a una futura colaboración, Lali Espósito reveló: "No aún, no aún, pero nosotras hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema pero no era la canción adecuada. Yo en su momento le había mandado, y ella tampoco lo sintió". Así, dejó en claro que todavía siguen en contacto para conseguir el tema ideal para una colaboración.

Para finalizar, la cantante 33 años señaló: "Y el tiempo va pasando... Pero no es fácil coincidir. La gente capaz cree que es como una cosa muy simple. Yo soy recontra hincha pelotas aparte, como si no me veo en la canción... Y supongo que ella también". De esta manera, la expectativa quedó más pendiente que nunca y parece inminente que lancen una canción en conjunto.

Tini Stoessel decidió dejar de ocultar su romance con Rodrigo De Paul en redes sociales

La cantante Tini Stoessel decidió dejar de ocultar su romance con Rodrigo De Paul en redes sociales y tuvo un sorpresivo primer gesto que rápidamente fue captado por sus fanáticos en la plataforma Instagram, donde La Triple T tiene más de 21 millones de seguidores.

Tini y Rodrigo De Paul
De Paul y Tini tienen un perfil bajo desde que retomaron su romance.

De Paul y Tini tienen un perfil bajo desde que retomaron su romance.

