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Brian Lanzelotta tomó una decisión con su fábrica de papel tras la estafa millonaria que sufrió

El ex Gran Hermano confirmó qué es lo que hará tras sufrir la maniobra delictiva.

Fue víctima de una estafa por 17 millones de pesos.

Fue víctima de una estafa por 17 millones de pesos.

Redes sociales

Brian Lanzelotta, ex Gran Hermano y dueño de una fábrica de papel higiénico en La Matanza, anunció que va a vender su emprendimiento luego de semanas de incertidumbre al haber sido víctima de una estafa por 17 millones de pesos. La decisión llegó después de que una gran campaña solidaria le permitiera recuperar parte de lo perdido, pero sin alcanzar a saldar la deuda que había generado el fraude.

La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta.
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"El tiempo pasa, sin novedades de la causa, los días avanzan, las deudas crecen y me veo en la obligación de tomar la decisión de vender la fábrica", escribió Lanzelotta en sus redes sociales junto al video en el que anunció que se desprenderá de Bien Limpio, el nombre de su emprendimiento. "No hay palabras, solo un profundo dolor y mucha tristeza", agregó, visiblemente afectado por la situación.

Pese a la decisión, el exparticipante del reality aclaró que la venta no implica el cierre del negocio. La fábrica opera con normalidad, cuenta con una cartera de clientes activa y factura cada mes un poco más que el anterior. "No venís de cero, venís con una fábrica armada y en funcionamiento", explicó en el anuncio, detallando que quien compre el emprendimiento recibirá maquinaria, redes sociales consolidadas y proveedores ya establecidos.

Lanzelotta también se comprometió a acompañar la transición del nuevo dueño con asesoramiento directo. "Quiero creer que la persona que venga va a llevar a Bien Limpio a donde yo no pude. Es una fábrica chica, pero en crecimiento", afirmó, y agregó: "Yo lo voy a asesorar y ayudar con todo". E

La estafa que había sufrido Brian Lanzelotta

Todo comenzó cuando un supuesto cliente que dijo ser de Mendoza le hizo a Lanzelotta un pedido de 3.800 bolsones de papel higiénico, el volumen más alto que había recibido su fábrica hasta ese momento. El plazo de entrega era de apenas siete días, y para conseguir los materiales necesarios, el suegro del cantante sacó un préstamo y le prestó el dinero para comprar el papel, los conos y las bolsas. "Asumí la responsabilidad, asumí el riesgo", explicó Lanzelotta sobre la decisión de aceptar el trabajo pese a no contar con capital propio.

Junto a su hermano Eloy, Lanzelotta se instaló en el galpón y trabajó sin pausa hasta lograr preparar 3.100 bolsones. Según el acuerdo, el comprador debía abonar la mercadería a medida que se cargaba el camión. Cuando llegó el momento de cobrar, el hombre le confirmó que había realizado la transferencia a la cuenta de su pareja, Mariana César, pero la operación fue rechazada por un supuesto inconveniente con el número de documento. Le dieron entonces los datos de otra cuenta y le explicaron que, al ser sábado, el pago podía demorar entre 24 y 48 horas en acreditarse.

Lanzelotta esperó hasta el lunes, pero al revisar su cuenta comprobó que el dinero nunca había llegado. "Se confirmó lo que se sospechaba, me estafaron, nos robaron, me arruinaron, me hicieron pelota", relató. En el banco le informaron que no existía ninguna transferencia pendiente, y al consultar en la entidad desde la que supuestamente se había enviado el dinero, tampoco encontraron registro de la empresa ni de la persona como clientes.

"Me estafaron. Me robaron 17 millones de pesos que por ahí no es nada, pero a mí me arruinaron, me dejaron en la lona", sostuvo, explicando que con ese dinero pensaba pagar el préstamo de su suegro, además del alquiler y las cuotas de sus hijos y del auto.

Luego de hacer pública la estafa, Lanzelotta comenzó a recibir mensajes de personas que aportaron información sobre el destino de la mercadería. Varios usuarios lograron identificar el lugar donde se habían descargado los bolsones y detectaron publicaciones en redes sociales en las que se ofrecía el papel higiénico, entre ellas un video en TikTok de un hombre identificado como Fernando.

Con esos datos, el cantante presentó una denuncia en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín, causa que investiga si se trató de una maniobra de estafa comercial con múltiples cómplices. En paralelo, la difusión del caso en programas como los de Carmen Barbieri y Sergio Lapegüe permitió recaudar 10 millones de pesos, una cifra que redujo la deuda pero no alcanzó para saldarla por completo.

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