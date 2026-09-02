Horror en Floresta: encontraron muerta a un joven que estaba desaparecida desde hacía dos días

Lucía Belén Vergara Leiva era intensamente buscada por su familia hace dos días en Ramos Mejía. Tras 48 horas de incertidumbre, confirmaron el hallazgo del cuerpo en la zona de las vías del tren Sarmiento, a la altura del barrio de Floresta, en la Ciudad.
La joven de 28 años era estudiante del Profesorado de Educación Inicial Sara Eccleston y cumplía una pasantía en el jardín materno-infantil "Mi Pequeña Ciudad", en la sala de lactarios, institución que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La denuncia por su desaparición había sido radicada el pasado 31 de agosto por su familia, en la Comisaría Segunda de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza.
El cuerpo fue encontrado tras el impacto de una formación ferroviaria, el domingo 30 de agosto, y como no había documentación ni pertenencias, fue ingresada como NN. Después se confirmó su identidad por el cotejo de las huellas dactilares.
La investigación
Los peritos e investigadores judiciales tratan de reconstruir el trayecto desde Ramos Mejía hasta Floresta y las condiciones en que se produjo el choque de la formación. No se descarta ninguna hipótesis: si fue un accidente, una decisión personal o hubo participación de terceros.
El comunicado de la UBA
La comunidad educativa y varias instituciones comunicaron su dolor y acompañamiento a la familia de Lucía Belén Vergara Leiva, mientras la Justicia avanza en el peritaje de cámaras y testimonios para esclarecer las últimas horas de la joven. La mujer trabajaba en una pasantía en el Jardín Materno-Infantil "Mi Pequeña Ciudad" dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Desde la institución emitieron un comunicado en redes donde destacaron: "Quienes compartieron con ella su paso por nuestro Jardín, destacan su dulzura, calidez y su actitud contenedora, disfrutando del trabajo diario como ayudante en la sala de lactarios".