Horror en Floresta: encontraron muerta a un joven que estaba desaparecida desde hacía dos días Lucía Belén Vergara Leiva era estudiante, realizaba una pasantía un jardín de infantes de la UBA y había desaparecido hace 48 horas. Su cuerpo fue hallado sin documentación atrás de una formación del tren Sarmiento. Se investiga cómo llegó hasta ese lugar. Tenía 28 años. Por Agregar C5N en









Lucía Vergara, de 28 años, estaba desaparecida hace dos días y era buscada intensamente. Redes sociales

Lucía Belén Vergara Leiva era intensamente buscada por su familia hace dos días en Ramos Mejía. Tras 48 horas de incertidumbre, confirmaron el hallazgo del cuerpo en la zona de las vías del tren Sarmiento, a la altura del barrio de Floresta, en la Ciudad.

La joven de 28 años era estudiante del Profesorado de Educación Inicial Sara Eccleston y cumplía una pasantía en el jardín materno-infantil "Mi Pequeña Ciudad", en la sala de lactarios, institución que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La denuncia por su desaparición había sido radicada el pasado 31 de agosto por su familia, en la Comisaría Segunda de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza.

El cuerpo fue encontrado tras el impacto de una formación ferroviaria, el domingo 30 de agosto, y como no había documentación ni pertenencias, fue ingresada como NN. Después se confirmó su identidad por el cotejo de las huellas dactilares.

La investigación Los peritos e investigadores judiciales tratan de reconstruir el trayecto desde Ramos Mejía hasta Floresta y las condiciones en que se produjo el choque de la formación. No se descarta ninguna hipótesis: si fue un accidente, una decisión personal o hubo participación de terceros.