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Confirmaron quiénes serán los 3 jurados que participarán en MasterChef Junior

Crece la expectativa por el regreso del famoso reality culinario de Telefe tras conocerse la conformación del renovado estrado.

El famoso programa está cada vez más cerca de su vuelta y ya tiene al jurado.

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Durante la emisión de Cortá por Lozano, Vero Lozano interrumpió el aire para dar la primicia que esperaban los fanáticos de MasterChef Junior. La conductora fue la encargada de develar de manera oficial las tres personalidades que se sentarán en el estrado para calificar a los pequeños aspirantes en esta nueva temporada. De esta manera, el anuncio generó un enorme revuelo en las redes sociales.

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En cuanto a la dinámica del programa, la conductora explicó que la búsqueda está orientada a niños y niñas de entre 8 y 13 años. El objetivo del casting será preseleccionar a los 12 participantes definitivos que ingresarán a las cocinas para demostrar sus habilidades frente a las cámaras de la señal de Martínez. Todos ellos buscarán deslumbrar a la audiencia desde el primer día.

El estrado combinará experiencia, técnica y llegada al público más joven. La terna evaluadora estará integrada por el exigente chef German Martitegui, la especialista en pastelería Maru Botana y el creador de contenidos Ian Lucas, conformando un jurado variado para el regreso del certamen. Con esta combinación, la producción promete un show impecable y lleno de sorpresas.

Cuándo comienza MasterChef Junior

El histórico reality culinario prepara su vuelta a la grilla de Telefe en horario central y con la conducción de Verónica Lozano. La señal busca revalidar su liderazgo en el rating apostando nuevamente por el carisma de los más chicos, en lo que promete ser un show renovado a nivel estético y de producción. Así, la emisora afianza su estrategia para dominar el prime time nacional.

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Actualmente, el proyecto atraviesa la etapa del casting masivo a nivel nacional. Los aspirantes con vocación por la cocina pueden completar su inscripción directamente en el sitio web del canal, lo que generó una fuerte marea de postulaciones en todo el territorio argentino durante las últimas horas. La convocatoria ya superó todas las expectativas iniciales de los productores.

Respecto al debut en pantalla, la gerencia de programación mantiene bajo estricta reserva el día y horario definitivo de lanzamiento. Sin embargo, con los trabajos a contrarreloj en los estudios de filmación y la etapa de preselección en marcha, se estima que el encendido de los hornos se concretará en el corto plazo. Los fanáticos aguardan con gran expectativa el anuncio formal de la fecha.

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