Revelaron quién es la figura que reemplazará a Donato De Santis en MasterChef Telefe definió el nombre de la estrella gastronómica que ocupará la vacante en las próximas ediciones del certamen. Agregar C5N en









Una reconocida cocinera será la reemplazante del italiano.

En medio de los preparativos para el lanzamiento de MasterChef Junior por la pantalla de Telefe, la producción terminó de definir la estructura de su equipo principal. La sorpresiva ausencia de Donato De Santis en esta nueva edición encendió las alarmas entre los fanáticos del programa y obligó a las autoridades del canal de Martínez a buscar un reemplazo a la altura del ciclo culinario.

Redes sociales Finalmente, las dudas quedaron despejadas tras revelarse la identidad de la personalidad gastronómica que asumirá el desafío en la señal de las pelotas. La figura elegida desembarcará en el certamen infantil para sumarse a la mesa examinadora y aportar todo su conocimiento técnico en cada una de las galas de competencia. De esta forma, el canal completa un equipo estelar para salir a pelear el rating del horario central.

Quién es la figura que reemplazará a Donato de Santis en MasterChef Tras la partida de Donato de Santis del certamen culinario, la incógnita sobre quién ocuparía su lugar en el estrado quedó finalmente resuelta. Durante la última emisión del programa Otro día Perdido, transmitido por la pantalla de El Trece, la reconocida cocinera Maru Botana sorprendió a la audiencia al revelar que fue la elegida para asumir la vacante dejada por el chef italiano.

La experimentada pastelera explicó que su desembarco en la franquicia no se limitará a una sola versión de la competencia, sino que abarcará tanto MasterChef Celebrity como la entrega de MasterChef Kids. La primicia tomó por sorpresa al conductor Mario Pergolini, quien no ocultó su asombro al recibir un anuncio exclusivo de la señal competidora en medio del estudio del canal del solcito.

Maru Botana Durante el reportaje, la gastronómica detalló los pormenores del acuerdo tras mantener un encuentro clave con el productor Fede Levrino, representante de la señal de Martínez. La pastelera relató que, al finalizar la reunión de trabajo con las autoridades de Telefe, les avisó que compartiría la primicia de su contratación en el ciclo televisivo que conduce su histórico amigo en la señal rival.

Con esta esperada confirmación, la famosa cocinera se sumará oficialmente al cuerpo de jurados junto al exigente Germán Martitegui para evaluar las preparaciones de los competidores. La incorporación de la figura gastronómica promete aportarle una impronta caracterizada por la frescura y la trayectoria a las próximas ediciones que prepara la emisora para su grilla principal.