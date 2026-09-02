IR A
IR A

Revelaron quién es la figura que reemplazará a Donato De Santis en MasterChef

Telefe definió el nombre de la estrella gastronómica que ocupará la vacante en las próximas ediciones del certamen.

Una reconocida cocinera será la reemplazante del italiano.

Una reconocida cocinera será la reemplazante del italiano.

En medio de los preparativos para el lanzamiento de MasterChef Junior por la pantalla de Telefe, la producción terminó de definir la estructura de su equipo principal. La sorpresiva ausencia de Donato De Santis en esta nueva edición encendió las alarmas entre los fanáticos del programa y obligó a las autoridades del canal de Martínez a buscar un reemplazo a la altura del ciclo culinario.

La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta.
Te puede interesar:

Giro inesperado en la causa contra la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser señalada como viuda negra

Finalmente, las dudas quedaron despejadas tras revelarse la identidad de la personalidad gastronómica que asumirá el desafío en la señal de las pelotas. La figura elegida desembarcará en el certamen infantil para sumarse a la mesa examinadora y aportar todo su conocimiento técnico en cada una de las galas de competencia. De esta forma, el canal completa un equipo estelar para salir a pelear el rating del horario central.

Quién es la figura que reemplazará a Donato de Santis en MasterChef

Tras la partida de Donato de Santis del certamen culinario, la incógnita sobre quién ocuparía su lugar en el estrado quedó finalmente resuelta. Durante la última emisión del programa Otro día Perdido, transmitido por la pantalla de El Trece, la reconocida cocinera Maru Botana sorprendió a la audiencia al revelar que fue la elegida para asumir la vacante dejada por el chef italiano.

La experimentada pastelera explicó que su desembarco en la franquicia no se limitará a una sola versión de la competencia, sino que abarcará tanto MasterChef Celebrity como la entrega de MasterChef Kids. La primicia tomó por sorpresa al conductor Mario Pergolini, quien no ocultó su asombro al recibir un anuncio exclusivo de la señal competidora en medio del estudio del canal del solcito.

Durante el reportaje, la gastronómica detalló los pormenores del acuerdo tras mantener un encuentro clave con el productor Fede Levrino, representante de la señal de Martínez. La pastelera relató que, al finalizar la reunión de trabajo con las autoridades de Telefe, les avisó que compartiría la primicia de su contratación en el ciclo televisivo que conduce su histórico amigo en la señal rival.

Con esta esperada confirmación, la famosa cocinera se sumará oficialmente al cuerpo de jurados junto al exigente Germán Martitegui para evaluar las preparaciones de los competidores. La incorporación de la figura gastronómica promete aportarle una impronta caracterizada por la frescura y la trayectoria a las próximas ediciones que prepara la emisora para su grilla principal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fue víctima de una estafa por 17 millones de pesos.

Brian Lanzelotta tomó una decisión con su fábrica de papel tras la estafa millonaria que sufrió

La exparticipante de Gran Hermano pasó un mal momento en la noche porteña.

Se supieron detalles del escándalo de Tamara Paganini en una salida nocturna: "No quiso pagar"

La recordada historia de la actriz y el colega que marcó la agenda del espectáculo nacional.

Ella era 25 años mayor, quiso separarse tras un enamoramiento fuerte y ahora él se casó con otra mujer

El famoso programa está cada vez más cerca de su vuelta y ya tiene al jurado.

Confirmaron quiénes serán los 3 jurados que participarán en MasterChef Junior

El influencer opinó sin filtro sobre el retiro de Messi de la Selección argentina.

La figura de Telefe que fue repudiada por su polémico comentario sobre Messi tras su retiro de la Selección

Los detalles del fallecimiento no fueron dados a conocer públicamente.

Preocupación en un famoso reality: la muerte que sacudió a la TV

últimas noticias

Aseguran que Tini Stoessel tuvo una crisis de nervios.

Preocupación por el estado de Tini Stoessel durante sus ensayos en México: "La han visto muy mal..."

Hace 10 minutos
La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta.

Giro inesperado en la causa contra la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser señalada como viuda negra

Hace 14 minutos
La famosa de redes denunció que le prohibieron la entrada a un cumpleaños.

Es una figura del streaming y denunció que sufrió una repudiable actitud para entrar a un boliche: qué pasó

Hace 24 minutos
James Cartlidge y Javier Milei.

"Las Malvinas seguirán siendo británicas": un diputado del Reino Unido le respondió a Milei

Hace 27 minutos
Lucía Vergara, de 28 años, estaba desaparecida hace dos días y era buscada intensamente.

Horror en Floresta: encontraron muerta a un joven que estaba desaparecida desde hacía dos días

Hace 41 minutos