Se supieron detalles del escándalo de Tamara Paganini en una salida nocturna: "No quiso pagar" La exconcursante de Gran Hermano protagonizó un tenso momento junto a sus acompañantes tras asistir a una famosa obra en la noche porteña. Agregar C5N en









La exparticipante de Gran Hermano pasó un mal momento en la noche porteña.

A pocos días de haber quedado fuera de la casa de Gran Hermano 2026, Tamara Paganini volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras protagonizar un fuerte incidente durante el fin de semana. El hecho ocurrió en las instalaciones del espectáculo erótico Sex, la conocida obra teatral creada por el director José María Muscari, donde la exjugadora concurrió acompañada por su pareja y varios exparticipantes del certamen de Telefe.

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco. Redes sociales Según revelaron en las últimas horas, el conflicto estalló en el tramo final de la velada, al momento en que el personal del establecimiento acercó el resumen de gastos a la mesa. La exconcursante asistió al lugar junto a un grupo integrado por Kennys Palacios, Nazareno y Juani Car, pero la situación se tornó tensa de manera imprevista cuando advirtieron el monto total acumulado por el servicio prestado en el recinto.

Los pormenores del tenso episodio salieron a la luz a través del periodista Fede Flowers en El Observador. El comunicador detalló que la mediática reaccionó con vehemencia al recibir la factura de $200 mil por lo consumido durante la tercera función del sábado, asegurando en su informe que la exparticipante mostró un enfático rechazo y se negó rotundamente a abonar la cifra correspondiente.

El paso de Tamara Paganini por Gran Hermano 2026 La reconocida subcampeona de la primera edición del certamen concretó su retorno a la famosa casa de Gran Hermano a finales de marzo para sumarse a la Generación Dorada. Su reingreso se produjo a casi dos décadas de su debut televisivo, haciendo una entrada triunfal al ritmo del clásico tema “Amor narcótico” de Chichí Peralta. La llegada de la mediática causó un enorme impacto y tomó por sorpresa al resto de los competidores, quienes jamás sospecharon la incorporación de una figura histórica como nueva compañera de convivencia.

La mediática volvió al reality con una historia atrás de resiliencia. Redes sociales El regreso de la mediática al formato de Telefe se dio tras un historial sumamente conflictivo con la producción, que incluyó en el pasado un juicio al psicólogo del programa. En diversas oportunidades, la exparticipante expresó que la edición de los informes emitida durante las galas perjudicó gravemente su reputación e imagen pública, denunciando que el repentino nivel de exposición le generó episodios de hostilidad en la vía pública combinados con el afecto de sus seguidores.

En ese sentido, la exparticipante recordó en una entrevista para el programa LAM emitido por la pantalla de América las dificultades que atravesó al abandonar el aislamiento inicial: “Cuando salí de la casa me tuvieron encerrada un tiempo sin dejarme ver la televisión y demás cosas. No podía entender que la gente me corriera por la calle, que se pusieran una remera con mi nombre... la gente te ama y te odia”. Su paso por esta nueva edición representó el reencuentro definitivo con el reality que marcó su trayectoria en la televisión argentina.