2 de septiembre de 2026 Inicio
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"Las Malvinas seguirán siendo británicas": un diputado del Reino Unido le respondió a Javier Milei

El legislador James Cartlidge cargó contra el Presidente en la previa de la cadena nacional que brindará este jueves, vinculada a las Islas. "Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad", remarcó.

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James Cartlidge y Javier Milei.

James Cartlidge y Javier Milei.

El diputado conservador británico James Cartlidge cargó contra Javier Milei en la previa de la cadena nacional que brindará el Presidente sobre el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas y remarcó que "son británicas y seguirán siendo británicas". Los dichos del legislador también subieron la tensión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que podría revisar el apoyo del país norteamericano a Gran Bretaña.

El canciller argentino.
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En la red social X, Cartlidge defendió la postura británica sobre las Islas: "Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas. Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas". El diputado se trata de un especialista en Defensa del Partido Conservador, un movimiento opositor.

En tal sentido, destacó el rol de los soldados de su país durante la guerra en 1982. "Ese sacrificio nunca será olvidado - siempre estaremos al lado del pueblo de las Islas Malvinas y su abrumador deseo de permanecer británicas", expresó.

El legislador se refirió a las Islas Malvinas mientras Milei prepara su cadena nacional que se emitirá este jueves a las 21, luego de reunir el martes a su Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. En el encuentro, el mandatario le comunicó a los ministros la decisión de hablar para todo el país sobre la histórica protesta de Argentina.

La publicación de James Cartlidge.

La publicación de James Cartlidge.

En este marco, el canciller Pablo Quirno analizó los "avances diplomáticos" que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas. Por esa razón, el Presidente informará mayores detalles sobre este tema.

"El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", indicó el jefe de Estado en diálogo con El Observador, minutos antes de liderar el encuentro con sus funcionarios.

Las palabras de Milei llegaron tras las afirmaciones de Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca frente a los periodistas acreditados. Allí expuso que "siempre revisa todas sus posturas" y que la cuestión de la soberanía de las islas "es una de muchas", dejando abierta la chance de un replanteo diplomático. Sus declaraciones se produjeron en el marco de un pedido para el primer ministro británico, Andy Burnham, para que aumente el gasto en materia de defensa.

Estados Unidos retiraría su respaldo al Reino Unido por Malvinas

Una fuente oficial estadounidense señaló que el Reino Unido tendrá "atención especial" dentro de ese análisis. También consideró insuficiente el programa de inversiones presentado en junio por el primer ministro británico, Andy Burnham, pese a reconocer que contiene aspectos positivos y representa un avance respecto de la situación anterior.

Ante una consulta específica sobre un eventual cambio de la posición de la Casa Blanca respecto del archipiélago, el funcionario europeo evitó confirmar una decisión concreta y remarcó: "Puedo decir que las conversaciones son francas y que no se descarta ninguna opción". La definición deja abierta una alternativa que podría afectar la histórica relación entre ambos países.

El mensaje aparece antes del primer presupuesto de John Healey como ministro de Economía, previsto para el 28 de octubre. Según The Telegraph, el proyecto no contemplaría alcanzar siquiera el 3% del PBI destinado a defensa para 2030, una meta que quedó bajo presión por las exigencias de la administración de Donald Trump.

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