2 de septiembre de 2026 Inicio
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Expo Hecho en Merlo: Menéndez, Echarren y Pichetto coincidieron en la necesidad de una Argentina productiva

El intendente de Merlo recibió al jefe comunal de Castelli y al diputado nacional en el marco del encuentro industrial. Durante la jornada, los dirigentes analizaron el impacto de la apertura de importaciones y la caída del consumo sobre el entramado productivo y las PyMEs.

Por
Menéndez

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo" (PH: municipalidad de Merlo)

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, encabezó una nueva jornada de la Expo Industrial Hecho en Merlo” acompañado por el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Los tres dirigentes políticos coincidieron en la necesidad de consolidar una Argentina productiva en el día de la Industria Nacional.

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La Expo Industrial continúa abierta en el Predio El Remanso y se consolida como un espacio de encuentro entre empresas, emprendedores, escuelas técnicas y referentes políticos. Este miércoles, el intendente de Merlo encabezó la jornada junto a Francisco Echarren, jefe comunal de Castelli, y al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

"Es un orgullo y un honor contar con la presencia de dirigentes como Francisco y Miguel, que tienen miradas muy profundas de la actualidad nacional”, comenzó diciendo Menéndez y además destacó la muestra como “un símbolo de resistencia en la Argentina de hoy”, al remarcar que además de los stands industriales, se exhiben proyectos de investigación científica y tecnológica de las escuelas técnicas locales.

En su conferencia, Echarren planteó que “el trabajo es el gran ordenador social” y advirtió sobre el impacto del actual modelo económico: “La economía nunca es libre, o la maneja el Estado en favor de la mayoría o la manejan las corporaciones en favor de unos pocos”. También señaló que la caída del consumo y la crisis industrial afectan la recaudación y ponen en riesgo el equilibrio fiscal.

Miguel Ángel Pichetto, por su parte, expuso sobre la “Agenda para el empleo y la producción” y alertó sobre las dificultades que atraviesan las PyMEs frente a la apertura indiscriminada de importaciones. “En los últimos años cerraron entre 22 y 30 mil empresas. El desafío es construir una propuesta productiva para la Argentina”, afirmó.

La Expo, organizada por el Municipio de Merlo junto a la Unión Industrial local, reúne a más de 100 empresas, comercios y emprendedores. Se extenderá hasta el 2 de septiembre, de 12 a 20 horas, en Balbastro 2201 (Parque San Martín). La entrada es libre y gratuita y ofrece a la comunidad la posibilidad de conocer de cerca el desarrollo y la capacidad de producción de la región.

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