Expo Hecho en Merlo: Menéndez, Echarren y Pichetto coincidieron en la necesidad de una Argentina productiva El intendente de Merlo recibió al jefe comunal de Castelli y al diputado nacional en el marco del encuentro industrial. Durante la jornada, los dirigentes analizaron el impacto de la apertura de importaciones y la caída del consumo sobre el entramado productivo y las PyMEs. Por Agregar C5N en









Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo" (PH: municipalidad de Merlo)

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, encabezó una nueva jornada de la Expo Industrial “Hecho en Merlo” acompañado por el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Los tres dirigentes políticos coincidieron en la necesidad de consolidar una Argentina productiva en el día de la Industria Nacional.

La Expo Industrial continúa abierta en el Predio El Remanso y se consolida como un espacio de encuentro entre empresas, emprendedores, escuelas técnicas y referentes políticos. Este miércoles, el intendente de Merlo encabezó la jornada junto a Francisco Echarren, jefe comunal de Castelli, y al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

"Es un orgullo y un honor contar con la presencia de dirigentes como Francisco y Miguel, que tienen miradas muy profundas de la actualidad nacional”, comenzó diciendo Menéndez y además destacó la muestra como “un símbolo de resistencia en la Argentina de hoy”, al remarcar que además de los stands industriales, se exhiben proyectos de investigación científica y tecnológica de las escuelas técnicas locales.

En su conferencia, Echarren planteó que “el trabajo es el gran ordenador social” y advirtió sobre el impacto del actual modelo económico: “La economía nunca es libre, o la maneja el Estado en favor de la mayoría o la manejan las corporaciones en favor de unos pocos”. También señaló que la caída del consumo y la crisis industrial afectan la recaudación y ponen en riesgo el equilibrio fiscal.

Miguel Ángel Pichetto, por su parte, expuso sobre la “Agenda para el empleo y la producción” y alertó sobre las dificultades que atraviesan las PyMEs frente a la apertura indiscriminada de importaciones. “En los últimos años cerraron entre 22 y 30 mil empresas. El desafío es construir una propuesta productiva para la Argentina”, afirmó.

La Expo, organizada por el Municipio de Merlo junto a la Unión Industrial local, reúne a más de 100 empresas, comercios y emprendedores. Se extenderá hasta el 2 de septiembre, de 12 a 20 horas, en Balbastro 2201 (Parque San Martín). La entrada es libre y gratuita y ofrece a la comunidad la posibilidad de conocer de cerca el desarrollo y la capacidad de producción de la región.