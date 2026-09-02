Ella era 25 años mayor, quiso separarse tras un enamoramiento fuerte y ahora él se casó con otra mujer

La protagonista relató cómo el paso del tiempo y las distintas etapas vitales precipitaron el final del noviazgo, lo que culminó recientemente con la boda del joven.

Una vieja historia de amor con 25 años de diferencia llegó a su punto final definitivo cuando el joven actor, que ahora vive en España, contrajo matrimonio recientemente con otra pareja. Viviana Saccone y Santiago García mantuvieron un vínculo intenso durante cinco años que desafió los mandatos sociales establecidos.

El romance comenzó en 2014 , unió a la reconocida intérprete con su colega 25 años menor y culminó a mediados de 2018 . La decisión de poner fin al vínculo partió de la artista debido a las etapas generacionales dispares.

El paso del tiempo y las distintas proyecciones de vida condicionaron la continuidad de la relación sentimental consolidada. La diferencia de edad dejó de ser una mera anécdota para transformarse en un factor determinante insostenible.

Lejos de los escándalos mediáticos, la ruptura se gestó desde la madurez y la aceptación de los caminos divergentes. La noticia del enlace matrimonial del actor reavivó el interés público sobre aquel romance tan comentado.

La actriz se sinceró públicamente en el programa conducido por Moria Casán y brindó detalles íntimos sobre el vínculo. "Estuvimos como 5 años, fueron un montón de años maravillosos, y he tenido pareja de todas las edades, Santi fue el más joven" , expresó. La conductora avaló los dichos destacando la madurez emocional del joven actor durante el noviazgo.

La decisión de terminar la relación estuvo marcada por un profundo acto de desprendimiento afectivo y racionalidad. "Yo decidí romper, porque sentía que habíamos llegado a una instancia a donde no podíamos continuar porque sí la diferencia de edad empezó a ser un tema", confesó la artista. Los proyectos vitales contrapuestos impidieron que la pareja proyectara un futuro en conjunto a largo plazo.

El respeto mutuo prevaleció a pesar del dolor inevitable que implicó la separación de dos caminos intensamente unidos. "Yo sentía que ya estaba y que había vivido un montón de cosas que él no, en los que yo ya no lo podía acompañar", argumentó. La separación se consolidó como una muestra genuina de afecto para permitirle al joven crecer profesional y personalmente.

El presente sentimental del actor encontró un nuevo rumbo con su reciente matrimonio, un hecho celebrado con absoluta madurez. "Es una decisión de amor, porque yo lo amo profundamente a Santiago para toda mi vida", sentenció la actriz. Con estas declaraciones, cerró cualquier especulación y le deseó el mayor de los éxitos en su flamante etapa familiar.