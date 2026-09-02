Es una figura del streaming y denunció que sufrió una repudiable actitud para entrar a un boliche: qué pasó Una personalidad reconocida del mundo de las redes sociales reveló el motivo por el que no la dejaron pasar en un boliche de la Costanera. Agregar C5N en









La famosa de redes denunció que le prohibieron la entrada a un cumpleaños.

El conflicto estalló en las últimas horas cuando la reconocida creadora de contenido Luli González, figura clave del canal de streaming Olga, denunció públicamente que fue rechazada en la puerta de un exclusivo local bailable situado en la Costanera. Durante la emisión del ciclo, la influencer detalló que el personal de seguridad le impidió el ingreso al festejo de cumpleaños de su colega Marti Benza bajo la excusa de incumplir con las normas de estética.

Ante la situación, la protagonista expresó su profunda indignación al aire y cuestionó duramente los elitistas parámetros exigidos. “Me estás queriendo decir que es un lugar carísimo porque hay cortinas de pana. Las compro yo en Once también, las cuelgo y te digo que es un lugar de los 80 y no te dejo entrar porque sos gorda”, disparó de forma explosiva. A su vez, remarcó que su indumentaria consistía en prendas cómodas: “Yo había ido vestida tipo bien, pero tipo pibito. Había ido con un jean y una camisita”.

El debate en el estudio escaló rápidamente cuando se sumaron otras aristas sobre los métodos de selección en la nocturnidad porteña. En este sentido, la compañera de equipo Camila Fortunato intervino para revelar una práctica habitual en dichos establecimientos: “En algunos lugares suelen pedir las cuentas de Instagram para ver la cantidad de seguidores de esa persona en redes”, un requisito estrictamente digital que generó sorpresa generalizada.

Tras la masiva viralización del testimonio en plataformas digitales, uno de los propietarios del complejo bailable salió a responder mediante declaraciones públicas. “Entiendo que no hayan podido pasar y se hayan llevado una mala experiencia. Es muy sencillo. En el lugar tenemos un dress code, quien lo cumple va a ser siempre bienvenido. Quien no, no. Por eso está el derecho de admisión”, justificó el empresario para defender las políticas internas del local.

Así fue el romance de Luli González y Marti Benza La historia sentimental que unió en el pasado a Luli González y Marti Benza se transformó en uno de los fenómenos más masivos y seguidos dentro de la comunidad digital argentina. Ambas consolidaron sus trayectorias iniciales como creadoras de contenido en la plataforma YouTube, un espacio donde compartieron proyectos y lograron trascender hasta conformar una de las parejas más queridas, populares y influyentes del ecosistema streaming.

El vínculo amoroso se hizo oficial de manera pública en el año 2021, momento en el cual los usuarios de las redes sociales comenzaron a denominarlas afectuosamente bajo el shippeo conjunto de “Martuli” o “Martilu”. La intensidad de la relación llegó a tal punto que las jóvenes decidieron celebrar un casamiento simbólico durante un viaje a Las Vegas, compartiendo cada hito de su intimidad con una comunidad de seguidores que respaldaba masivamente cada uno de sus pasos cotidianos y laborales. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2024, período en el cual ambas comunicaron oficialmente a través de sus canales habituales que llevaban varios meses separadas. En aquel entonces, las protagonistas aclararon de forma madura que la ruptura se determinó priorizando de manera prioritaria el bienestar personal y el crecimiento individual de cada una, despejando así cualquier tipo de especulación sobre conflictos o rispideces irreparables entre ellas. A pesar de haber concluido el noviazgo formal, las influencers evidenciaron en reiteradas oportunidades que conservan un lazo indestructible de cariño, respeto mutuo y afecto profesional. El romance entre Luli y Marti marcó un precedente indiscutido sobre el impacto emocional que generan las parejas de creadores de contenido, demostrando cómo las audiencias actuales acompañan de forma fiel tanto el éxito de sus carreras mediáticas como los vaivenes de sus vidas privadas.