Una foto desencadenó el descontrol en Marvel: confirma el regreso más esperado La productora quedó expuesta luego de la aparición de una imagen que sorprendió a todos los fans de las series y películas.







Marvel Studios quedó expuesto y se confirmó el regreso más esperado. The Walt Disney Company

Una foto desencadenó el descontrol en Marvel luego de confirmar el regreso más esperado por los fans, ya que se creía que el 2025 estaba completamente terminado tras el lanzamiento de la película The Fantastic Four: First Steps y ahora hay una gran expectativa por lo que depara el futuro inmediato a principios del 2026.

En el marco de lo que fue la nueva edición del Los Angeles Comic Con, el mundo Marvel tenía especial atención en el evento luego del anuncio de los actores y actrices que estarían presentes. Más específicamente, este festival parece haber estado dedicado por completo a Daredevil: Born Again, una de las series más exitosas y la cual confirmó que habrá tercera temporada sin haber estrenado la segunda.

Así, entre los que se informó que iban a participar, estaban Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Elden Henson (Foggy Nelson), Wilson Bethel (Benjamin "Dex" Poindexter/Bullseye) y David Tennant (Kilgrave), este último también toda una novedad. Pero el foco principal de atención estuvo en Charlie Cox, Mike Colter y Krysten Ritter, quienes posaron juntos y esto evidencia que Luke Cage volverá junto con la ya confirmada Jessica Jones.

Charlie Cox Mike Colter Krysten Ritter Daredevil: Born Again reunirá a tres de los cuatro integrantes de The Defenders. Redes sociales

Por otro lado, pasó por lo alto que estuvieron presentes Elizabeth Olsen y Paul Bettany, dos grandes protagonistas del pasado de Marvel Studios con Wanda Maximoff/Scarlet Witch y Vision, respectivamente. Esto podría significar que la actriz tendrá su esperado regreso en la serie Vision Quest, prevista para algún momento del 2026.

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación La productora cinematográfica Marvel Studios suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación luego de lo que fue la conmoción cerebral que sufrió el actor británico Tom Holland, quien es el absoluto protagonista de estas películas. Spider-Man Brand New Day Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año. Marvel Studios