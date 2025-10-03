IR A
La atrapante miniserie de Netflix sobre un hombre condenado a muerte que desarrolla una habilidad

Este thriller británico de la plataforma de streaming de cuatro capítulos combina crímenes, dilemas morales y giros sorprendentes que mantienen a todos aquellos que la miren en vilo.

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.

Netflix sigue apostando por series cortas que logran captar la atención sin exigir un compromiso eterno de varias temporadas. Dentro de este formato, hay producciones que destacan por su intensidad y ritmo ajustado, capaces de dejar a los espectadores enganchados de principio a fin.

Ese es el caso de Inside Man, una miniserie británica que llegó al catálogo de la plataforma con apenas cuatro capítulos y un elenco que pisa fuerte. Creada por Steven Moffat —el mismo detrás de Sherlock—, combina suspenso psicológico, crímenes y dilemas éticos en una historia que no da respiro.

Con un descollante Stanley Tucci, que hace recordar por momentos al personaje de Hannibal Lecter, ya que la posibilidad de salvar vidas dependerá de un inteligente y sádico asesino.

inside-man-o-desde-dentro-stanley-tucci-hartswood-films-netflix-3

Netflix: sinopsis de Inside Man

La serie gira en torno a Jefferson Grieff, un prisionero condenado a muerte en Estados Unidos tras haber asesinado a su esposa. A pesar de su crimen, se convierte en una figura enigmática gracias a su capacidad para descifrar misterios que nadie más logra resolver.

Su destino se cruza con el de Beth Davenport, una periodista británica que lo contacta en busca de ayuda para esclarecer la desaparición de una amiga. En paralelo, en Inglaterra, un vicario llamado Harry Watling se ve atrapado en una situación límite que amenaza con arrastrarlo a un terreno turbio. Es en ese punto donde las historias comienzan a entrelazarse, y el resultado es un entramado de tensión y dilemas morales que cuestionan hasta dónde puede llegar una persona en circunstancias extremas.

inside-man-netflix-serie

Tráiler de Inside Man

Reparto de Inside Man

  • David Tennant como Harry Watling
  • Stanley Tucci como Jefferson Grieff
  • Dolly Wells como Janice Fife
  • Lydia West como Beth Davenport
  • Lyndsey Marshal como Mary Watling
  • Dylan Baker como Casey
  • Atkins Estimond como Dillon Kempton
  • Louis Oliver como Ben Watling
  • Eke Chukwu como Keith,
  • Kate Dickie como Morag
  • Mark Quartley como Edgar
