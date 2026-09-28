Bono de U2 explicó por qué le dedicó una canción a Rosalía: "Es un poco vergonzoso... " "Normalmente solo escribimos canciones sobre gente en la cárcel o gente muerta", explicó el líder de la banda irlandesa en referencia al tema que se filtró en homenaje a la cantante catalana. Agregar C5N en









Bono homenajeó a Rosalía con una canción dedidcada a su obra.

Lo que nadie esperaba, Bono, voz y alma de U2 sorprendió al dedicarle una canción del nuevo disco a Rosalía. Sí, la catalana que mezcla flamenco con reguetón entre tantos otros géneros, se convirtió en musa inesperada de la banda irlandesa, un gesto que descolocó a fans y encendió el radar de la prensa musical. "Es un poco vergonzoso que se hiciera tan popular antes de que lanzáramos la canción", reveló.

U2 calienta motores para el lanzamiento de Carnaval de Luz, previsto para el 13 de noviembre, y ya dio un primer vistazo con el single “Silencio”. En una entrevista con Rolling Stone, Bono reveló detalles de una de las canciones más llamativas del disco: “The Mirror Maker (Rosalía)”. Aunque el título suene a dúo con la española, lo cierto es que se trata de un tributo inesperado. El homenaje no vino de casualidad explicó el líder de la banda legendaria de Irlanda y confesó que la fuerza y autenticidad de Rosalía lo inspiraron en plena creación.

En ese sentido, Bono explicó que la fascinación por la obra de Rosalía lo llevó a romper con la tradición de escribir sobre héroes caídos o presos. “Esto es simplemente celebrar a alguien porque es un artista extraordinario”, confesó. Así, la española se convirtió en musa de los irlandeses, un guiño que mezcla sorpresa, admiración y la certeza de que la música todavía sabe dar giros inesperados.

"Es un poco vergonzoso que se hiciera tan popular antes de que lanzáramos la canción. Pero eso no me importa. Todo el mundo conocía también a Martin Luther King”, explicó haciendo referencia al tema “Pride (In the name of love)” que le dedicaron al líder social.

Redes sociales Cómo es el nuevo disco de U2 U2 viene con todo: Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. se metieron en distintos estudios para darle forma a Carnaval de Luz, un disco de 12 temas que promete ser intenso.

Bajo la producción de Jacknife Lee, la banda se anima a explorar terrenos como la espiritualidad, la amistad, la libertad y esa resistencia frente a las sombras que siempre acechan. El proyecto no salió de la nada, sus raíces están en los dos EPs sorpresa que lanzaron a comienzos de 2026 y que la crítica aplaudió fuerte. Ahora redoblan la apuesta con invitados de lujo como Brian Eno en sintetizadores y coautorías, Martin Garrix sumando su toque en “Glorify”, Daniel Lanois con pedal steel en “Torn” y hasta Ryan Tedder metiendo mano en la producción de “Silencio”. En resumen, un cóctel de colaboraciones y energía creativa que pinta a ser uno de los discos más comentados del año.