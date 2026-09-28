29 de septiembre de 2026 Inicio
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El 67% de los argentinos cree que Javier Milei es el responsable de la situación económica actual

El analista político Roberto "Tito" Bacman analizó el presente crítico del Gobierno en Minuto Uno junto a Gustavo Sylvestre.

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Javier Milei, en su peor momento.

El analista político Roberto "Tito" Bacman analizó el presente crítico del Gobierno y advirtió que el 66,6% de los argentinos cree que el presidente Javier Milei es el responsable de la situación económica actual de la Argentina.

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"Este es el riesgo Milei. ¿A quién responsabilizás más por la situación económica actual? A Milei, 66,6%, al kirchnerismo, 29,5%. En el bloque opositor crece notablemente la responsabilidad de Milei", remarcó Bacman, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, por C5N.

Dentro del bloque opositor, el porcentaje asciende al 95,6%, mientras que el 2,2% responsabiliza al kirchnerismo y otro 2,2% no sabe o no contesta.

"La sociedad votó a un candidato disruptivo, a un candidato que iba a venir por un cambio violento, un cambio positivo, que iba a cambiar la Argentina para destruir la herencia recibida. Hoy esto ha cambiado. Hoy la responsabilidad la tiene Milei", señaló el analista.

Bacman sostuvo que ese porcentaje de gente ve a Milei "administrando la crisis que hoy hay en Argentina y que él niega con indicadores que no sé de dónde lo saca".

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