El 67% de los argentinos cree que Javier Milei es el responsable de la situación económica actual El analista político Roberto "Tito" Bacman analizó el presente crítico del Gobierno en Minuto Uno junto a Gustavo Sylvestre. Por Agregar C5N en









Javier Milei, en su peor momento.

El analista político Roberto "Tito" Bacman analizó el presente crítico del Gobierno y advirtió que el 66,6% de los argentinos cree que el presidente Javier Milei es el responsable de la situación económica actual de la Argentina.

"Este es el riesgo Milei. ¿A quién responsabilizás más por la situación económica actual? A Milei, 66,6%, al kirchnerismo, 29,5%. En el bloque opositor crece notablemente la responsabilidad de Milei", remarcó Bacman, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, por C5N.

Dentro del bloque opositor, el porcentaje asciende al 95,6%, mientras que el 2,2% responsabiliza al kirchnerismo y otro 2,2% no sabe o no contesta.

"La sociedad votó a un candidato disruptivo, a un candidato que iba a venir por un cambio violento, un cambio positivo, que iba a cambiar la Argentina para destruir la herencia recibida. Hoy esto ha cambiado. Hoy la responsabilidad la tiene Milei", señaló el analista.

Bacman sostuvo que ese porcentaje de gente ve a Milei "administrando la crisis que hoy hay en Argentina y que él niega con indicadores que no sé de dónde lo saca".