Así es el look de Rosalía que sorprendió con un color llamativo para el final del 2026 La artista catalana volvió a marcar tendencia con un look que anticipa uno de los colores protagonistas del otoño europeo. Agregar C5N en









Rosalía volvió a sorprender con una elección de moda que ya genera tendencia.

La cantante volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo.

Una elección sencilla consiguió transformar por completo el resultado final.

El estilismo recupera una prenda clásica con un aire renovado.

Los accesorios juegan un papel clave en la propuesta.

Una de las grandes tendencias de la próxima temporada aparece en su look. Rosalía volvió a demostrar que no necesita presentar una nueva canción para convertirse en noticia. Con un outfit sencillo pero cargado de estilo, la cantante anticipó un color que promete dominar los armarios para el final del 2026. Así es el look que sorprendió con un color llamativo.

Hay artistas que necesitan una pasarela para marcar una tendencia. La artista catalana, en cambio, puede hacerlo con una fotografía publicada en redes sociales. Esta vez, la intérprete sorprendió con un estilismo que rápidamente llamó la atención por una elección de color que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada.

La propuesta de la artista, que recientemente estuvo en Buenos Aires presentando su gira LUX TOUR 2026, apuesta por la comodidad y la elegancia.

View this post on Instagram Así es el look de Rosalía destacado para el otoño europeo Rosalía apostó por una elección que combina una camisa verde oliva, una minifalda de tablas, medias negras y zapatos de punta fina. Una combinación aparentemente sencilla que, llevada por Rosalía, adquiere un aire sofisticado y actual. El gran protagonista del look es, sin dudas, el verde oliva.

El tono militar, además, permite múltiples combinaciones: puede llevarse con negro, blanco, beige, marrón o denim, por lo que resulta una alternativa versátil para renovar el armario cuando comienzan a bajar las temperaturas.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la falda corta plisada. La pieza, tradicionalmente vinculada con un estilo más juvenil o colegial, aparece en este caso combinada con elementos que le aportan un aire mucho más elegante. Rosalía la llevó junto a medias negras semitransparentes y unos stilettos clásicos de punta fina con un pequeño lazo. Rosalía no es la única figura que se suma a esta tendencia. Kendall Jenner también eligió una tonalidad verde en uno de sus últimos estilismos, confirmando que este color comienza a ganar presencia entre las referentes de moda de cara a la temporada otoñal.