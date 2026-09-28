En Diputados se buscará definir el dictamen del proyecto de endeudamiento familiar

Este martes las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor tratarán los proyectos que apuntan a frenar la morosidad de los hogares argentinos. La oposición presiona por medidas urgentes, mientras el oficialismo busca controlar los tiempos. Además, se discutirán proyectos vinculados a la soberanía de Malvinas.

La Cámara de Diputados centrará su actividad este martes 29 de septiembre en el avance del proyecto de endeudamiento familiar , tema prioritario de la jornada en el que las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor buscarán emitir dictamen para dar respuesta a la morosidad de los hogares y establecer topes a las tasas y costos financiero

En segundo término, la agenda parlamentaria contempla la discusión de los proyectos vinculados a la Defensa de la Soberanía Naciona l, iniciativa que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas sin autorización argentina y disponer la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Este martes, la Cámara de Diputados será el escenario de una jornada clave para el bolsillo de la gente , cuando un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor busque firmar dictamen sobre la ley de endeudamiento familiar. El debate llega impulsado por el emplazamiento votado en el recinto el pasado 26 de agosto y tras llevar a cabo dos reuniones informativas previas —celebradas los martes 15 y 22 de septiembre—. Cumplida esta instancia clave del cronograma oficial, las propuestas consensuadas quedarán finalmente en condiciones de dar el salto al recinto para su tratamiento en el pleno.

En ese marco, Unión por la Patria logró abroquelar a su tropa y presentar una propuesta unificada que ya hizo circular entre otros bloques: el proyecto busca declarar la emergencia por 180 días —prorrogables por otro período igual— para ponerle un freno a las tasas de interés de tarjetas de crédito y billeteras virtuales, fijar topes a los gastos y comisiones, y ofrecer planes de refinanciación de deudas de hasta 36 meses.

Detrás de este avance hay un armado de 133 legisladores que ya mostraron músculo al forzar el tratamiento del tema, alineando al núcleo opositor (UxP, la Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal) con espacios provinciales más cercanos al Gobierno, como Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia y la neuquina Karina Maureira.

Un dato clave para la jornada de este martes es que bloques como el Frente de Izquierda o los referentes de Catamarca y Tucumán no tendrán que poner la firma en el dictamen por no contar con vocales en las comisiones, aunque sus manos levantadas serán fichas de oro para cuando la iniciativa pise finalmente el recinto.

Por su parte, la Libertad Avanza impulsará su propia propuesta junto al PRO y la UCR bajo la premisa de que el endeudamiento es estrictamente un "asunto entre privados", por lo que en lugar de intervenir con topes a las tasas o refinanciaciones forzosas, la iniciativa del oficialismo se enfoca en transparentar los costos financieros, brindar mayor información a los usuarios, promover la educación financiera y sumar herramientas de protección contra el fraude.

En este marco, la propuesta contra la morosidad familiar todavía carece de fecha para llegar al pleno; y la jornada del martes será determinante para evaluar si el arco opositor logra consensuar posturas, la cantidad de dictámenes resultantes y cuál de ellos adquiere el impulso necesario para avanzar.

Proyectos de la Soberanía de las Islas Malvinas

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles a las 12 el debate en comisiones del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo del oficialismo de emitir dictamen el 6 de octubre y llevarlo al recinto el 7 de octubre. La intención de la bancada gubernamental es aprobar esta ley antes del 13 de octubre, fecha en la que arrancará la discusión del Presupuesto 2027, en medio de un Senado paralizado por el freno a la reforma electoral.

La iniciativa busca blindar la Cuestión Malvinas mediante el reemplazo de la Ley 26.659, extendiendo las sanciones a la explotación no autorizada de cualquier recurso natural renovable o no renovable en las islas y sus espacios marítimos. La propuesta fija penas de hasta 20 años de cárcel, inhabilitaciones comerciales, la incorporación del juicio en ausencia y la creación de un registro público de infractores con prohibición estricta para que el Estado y los privados puedan contratar con las personas o empresas sancionadas.

Por último, el proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional bajo la órbita presidencial para articular acciones diplomáticas, económicas, militares, cibernéticas y de inteligencia. Esta unidad tendrá la facultad de aplicar medidas urgentes como el congelamiento de activos, restricciones financieras o aduaneras, la autorización del derribo de aeronaves o hundimiento de buques hostiles como último recurso, y la penalización de delitos vinculados al espionaje, las campañas de desinformación masiva y el financiamiento extranjero en la política.