29 de septiembre de 2026 Inicio
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Condenaron a cinco militares por la muerte de un aspirante a soldado durante una práctica de tiro en San Luis

La Justicia determinó que el trágico hecho ocurrió por graves fallas de supervisión de los superiores y la manipulación imprudente de un fusil cargado.

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José Javier Bechis tenía 19 años.

José Javier Bechis tenía 19 años.

Un tribunal resolvió condenar a cuatro miembros del Ejército Argentino y a un aspirante a soldado voluntario por la muerte del conscripto José Javier Bechis, de 19 años, ocurrido en noviembre de 2019 tras recibir un disparo de fusil FAL durante una práctica de tiro en la localidad de Salinas del Bebedero, provincia de San Luis, debido a fallas en los controles de seguridad y un manejo negligente del armamento.

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La investigación judicial determinó que el proyectil mortal salió del arma asignada a otro aspirante presente en la instrucción. El fusil involucrado superó diversos controles de revisión sin que personal capacitado advirtiera la permanencia de una munición alojada en la recámara.

Las recientes sentencias judiciales alcanzaron al sargento Carlos Gustavo Lebrón y al cabo primero Sergio David Winter Morán. Ambos recibieron una pena de un año de prisión en suspenso por negligencia e inobservancia de los reglamentos e incumplimiento de los deberes a su cargo.

Por su parte, el cabo Enrique Martín Zárate recibió una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso. Asimismo, el dictamen judicial impuso sobre Zárate una inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones por un período de seis años.

El tribunal dictó sentencias para la cúpula de la instrucción

En mayo pasado, la jueza federal Gretel Diamante homologó un acuerdo de juicio abreviado con Elías Luciano Muñoz y Alejandro Agustín Díaz Garro. Ambos imputados admitieron de manera explícita sus responsabilidades penales en el trágico episodio.

El aspirante Muñoz recibió tres años de prisión en suspenso por efectuar el disparo mediante una manipulación considerada “imprudente e imperita” del fusil FAL. La resolución dispuso además una inhabilitación de cinco años para usar, portar o poseer armas de fuego.

Finalmente, el teniente Alejandro Agustín Díaz Garro, quien se desempeñaba como director de tiro y máxima autoridad del ejercicio, recibió tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación por severas omisiones en la supervisión de la jornada.

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