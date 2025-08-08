Adrián Suar reveló los motivos por los que levantaron el programa de Viviana Canosa: "Hay cosas que no..." El gerente de programación de El Trece contó cómo sigue el vínculo con la periodista después del fin del programa Viviana en vivo. La versión de la mediática.







Suar salió al cruce de los rumores de la salida de Canosa de El Trece. Redes Sociales

El gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, reveló los detalles de la salida de la conductora Viviana Canosa al frente de tus programa de TV: "Hay cosas que no diría".

El empresario reconoció que "es difícil poner en palabras el motivo por el cual se terminó su programa", ante la última aparición de la mediática este jueves.

En este sentido, agregó que "hay cosas que no diría públicamente. Hay programas que se levantan por bajo rating, este no fue el caso. Terminó porque en julio vencía el contrato y quería cambiar".

Suar respondió sobre el tema, ante el móvil de Puro Show, a la salida del teatro y aseguró: "El vínculo es bueno... No hay nada personal", reveló.

Después aclaró que entiende el descontento que puede tener la periodista sobre el fin de Viviana en vivo: "Generalmente cuando se termina un programa la gente se resiente un poco, es normal. Lo entiendo".