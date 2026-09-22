22 de septiembre de 2026 Inicio
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La continuidad de Lionel Scaloni en la Selección argentina: revelan avances en la negociación con la AFA

El entrenador de la Albiceleste mantuvo una reunión clave con las autoridades del fútbol argentino, de cara a una posible renovación del vinculo que expira en diciembre.

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La propuesta es hasta la Copa América 2028 y una extensión por otros 2 años con el objetivo de llegar al Mundial 2030.

La propuesta es hasta la Copa América 2028 y una extensión por otros 2 años con el objetivo de llegar al Mundial 2030.

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A Lionel Scaloni se le vence el contrato como entrenador de la Selección argentina en diciembre de este año y, pese a que puso en duda su continuidad, en las últimas horas revelaron detalles de cómo está la negociación con la AFA.

El martes 29, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa previo a lo que será el primer amistoso.
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En la previa de comenzar con los entrenamientos para los amistosos de la Albiceleste durante la fecha FIFA, el santafecino mantuvo una reunión este lunes por la noche y todo hace pensar que su continuidad quedó encaminada, aunque aún restan algunos detalles económicos del nuevo contrato.

Después del subcampeonato en el Mundial 2026, Scaloni dejó en duda su continuidad al confesar que tenía una idea de lo que pretende hacer, “cumpliré el contrato y después veo”. Sin embargo, recientemente, casi dos meses de la final ante España, hizo otro análisis y consideró que “es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego”.

“Siempre lo hemos hecho. Ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo. Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”, pronunció.

Ahora, de acuerdo a la reunión que tuvo con las autoridades del Asociación del Fútbol Argentino se le acercó un borrador bastante tentador: la propuesta contempla un contrato con dos años hasta la Copa América de 2028, y una extensión por otros dos años con el objetivo de llegar al Mundial 2030. "La intención de AFA es oficializarlo a la brevedad", indicó Doble Amarilla en base a la información difundida.

El mismo medio consideró que la renovación está casi hecha en un “75%” sobre todo porque el bicampeón de América habría consensuado la decisión con su entorno más íntimo la chance de continuar por cuatro años más.

A qué hora se ponen a la venta las entradas para el partido despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Este martes se pondrán a la venta las entradas para los dos partidos amistosos que la Selección disputará en el estadio Monumental frente a Burkina Faso y Benín. El segundo encuentro marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

De acuerdo a lo que informó AFA, el lunes se pusieron a la venta los tickets para el enfrentamiento en Córdoba y este martes se hará lo propio para los choques en Buenos Aires. Comenzará a las 18, exclusivamente de manera online a través de deportick.com.

Precio de las entradas para los partidos de Argentina vs Burkina Faso y Benin

  • Popular: $ 90.000
  • Menor popular ( 3 a 10 años): $ 29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $ 480.000
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