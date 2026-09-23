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Gira presidencial

Javier Milei en Estados Unidos: el Presidente expone ante la ONU y se reúne con empresarios

El mandatario hablará este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, participará de una conferencia sobre valores occidentales y mantendrá un encuentro con empresarios del Consejo de las Américas.

- 23 de septiembre 2026 - 08:03
El mandatario hablará este miércoles ante la Asamblea General de la ONU.

El mandatario hablará este miércoles ante la Asamblea General de la ONU.

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El presidente Javier Milei continúa este miércoles su gira por Estados Unidos, donde desarrolla una agenda centrada en actividades políticas, empresariales e internacionales en Nueva York en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La actividad central de la jornada será su exposición ante el organismo internacional, prevista para las 12 de Argentina. Luego participará de la conferencia “Valores occidentales, libertad económica y seguridad estratégica” y mantendrá una reunión con empresarios de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. La jornada finalizará con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

La gira comenzó el martes con la participación de Milei en el “Escudo de las Américas”, una sesión impulsada por Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU. Durante la jornada también visitó la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibió la distinción “Amante de Israel”, y mantuvo encuentros con el economista Roberto Salinas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el economista Xavier Sala i Martín.

El jueves, en tanto, el Presidente expondrá ante el Club Económico de Nueva York, donde tendrá una presentación de hasta 30 minutos y responderá preguntas del editor global de Bloomberg, John Micklethwait. Más tarde, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y participará de un encuentro de líderes de América Latina con el mandatario israelí. El vuelo de regreso a Buenos Aires está previsto para las 21.

Argentina y Estados Unidos avanzan con un acuerdo de inversiones por el desarrollo de infraestructura y gas de Vaca Muerta

Argentina y Estados Unidos anunciarán este miércoles en Nueva York un acuerdo de inversiones por unos u$s6.000 millones, destinado principalmente al desarrollo de infraestructura vinculada con la energía, las exportaciones y los minerales críticos. El entendimiento será presentado por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, durante un encuentro que se realizará en el Consulado argentino.

Uno de los principales proyectos alcanzados será Argentina LNG, la iniciativa de YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG para producir y exportar gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta. El esquema de financiamiento contará con el respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados.

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