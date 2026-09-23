Javier Milei en Estados Unidos: el Presidente expone ante la ONU y se reúne con empresarios

Argentina y Estados Unidos avanzan con un acuerdo de inversiones por el desarrollo de infraestructura y gas de Vaca Muerta

Argentina y Estados Unidos anunciarán este miércoles en Nueva York un acuerdo de inversiones por unos u$s6.000 millones, destinado principalmente al desarrollo de infraestructura vinculada con la energía, las exportaciones y los minerales críticos. El entendimiento será presentado por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, durante un encuentro que se realizará en el Consulado argentino.

Uno de los principales proyectos alcanzados será Argentina LNG, la iniciativa de YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG para producir y exportar gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta. El esquema de financiamiento contará con el respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados.