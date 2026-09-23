Polémica: Wanda Nara lanzó un insulto al aire contra una periodista sin saber que el micrófono estaba prendido La famosa conductora quedó expuesta tras un exabrupto en plena nota y la frase despectiva no tardó en volverse viral en las redes sociales. Agregar C5N en









La empresaria insultó a una periodista al aire.

Wanda Nara se convirtió en el centro de las miradas tras protagonizar un fuerte blooper durante una nota televisiva. Al término de un móvil en vivo para el ciclo LAM, la ex de Mauro Icardi arremetió con una frase despectiva contra una cronista, sin notar que el dispositivo que llevaba cerca continuaba encendido y transmitía su voz de manera nítida hacia la pantalla.

El tenso cruce ocurrió cuando la periodista Karina Iavícoli la consultó sobre la denuncia del Banco Central hacia su actual pareja, Migueles, por supuestas operaciones millonarias bajo el cepo cambiario. Frente al interrogante, la conductora retrucó tajante: “Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”, desligándose por completo del escándalo financiero.

Wanda le dijo pelotuda a Karina Iavicoli #LAM pic.twitter.com/AE940EfOwC — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 23, 2026 Sin embargo, tras lanzar un beso a la cámara y entregar el elemento de trabajo a la notera, soltó un exabrupto en voz baja: “Esta pelotuda”. La agresión quedó registrada al aire y provocó un de inmediato repudio en las redes sociales, además de la firme respuesta de la comunicadora afectada, quien sostuvo que el exabrupto se debió a la incomodidad de la famosa frente a la pregunta incómoda.

Horas más tarde, la presentadora de MasterChef Celebrity recurrió a sus plataformas digitales para expresarse con ironía sobre el descuido técnico. Lejos de pedir disculpas por el agravio vertido contra la profesional de prensa, la blonda compartió un extracto del video en sus historias de Instagram junto a la frase “Uy, quedó abierto el mic”, tomándose con ligereza el bochornoso cruce mediático.

Wanda Nara habló sobre la salida de L-Gante de MasterChef Celebrity En la antesala del esperado estreno de la nueva edición del reality culinario por Telefe y HBO Max, la conductora rompió el silencio sobre la sorpresiva baja del referente de la cumbia. Al ser consultada sobre cómo quedó la relación entre ambos, la empresaria llevó tranquilidad al público y ratificó la excelente sintonía que mantienen: “Bien, muy bien. Va a venir seguro de invitado, estamos todo el tiempo ahí en contacto”.

El músico se presentó en Ramallo con un show para 12 mil personas. Captura Instagram A la hora de argumentar la dimisión del músico antes de la competencia, la blonda puso el foco en las intensas jornadas de grabación que exige la producción y las exigencias del formato. “Yo también le dije: ‘Heavy, no es lo que parece’. Son muchas horas, mucho tiempo parados. Lo que se ve en la tele es un resumen de todo lo que pasa”, detalló la animadora sobre el desgaste físico en el set. Por último, la mediática remarcó el rol fundamental que cumple su círculo íntimo para atravesar la vorágine laboral, destacando el apoyo incondicional de su hermana Zaira Nara como eventual reemplazo ante cualquier imprevisto. Respecto a la posible incorporación de Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, la conductora se mostró cauta debido a la dedicación requerida y reconoció que es muy complicado con chicos chiquitos.