Pity Álvarez fue internado por un crisis hipertensiva: está en terapia intermedia en el Hospital Tornú

Luego del choque en la estación de servicio, los abogados del músico pidieron una evaluación interdisciplinaria en un plazo de 24 horas para el acusado y finalmente fue ingresado al sanatorio debido al delicado cuadro de salud.

El músico Cristian Pity Álvarez fue internado en terapia intermedia en el Hospital Tornú debido a una crisis hipertensiva y esperan poder trasladarlo a un sanatorio por su obra social, pero se encuentra estable. Esto se da luego del choque ocurrido el martes por la madrugada cuando manejaba un auto con la licencia vencida.

Todavía no emitieron un parte médico oficial, pero su abogado Sebastián Queijeiro había expresado en TN que se encontraba mal de salud: “ La persona tiene picos de presión de 21, la glucemia le da tan alta que ni el aparato puede medir. Hay un problema enorme con la salud mental”.

Ante esto, ambos abogados –junto con Javier Baños- habían pedido una evaluación interdisciplinaria en un plazo de 24 horas, tras protagonizar un accidente en una estación de servicio en La Paternal tras circular con la licencia vencida.

Internaron a Pity Álvarez. El cantante fue internado en el Hospital Tornú y quedó alojado en terapia intermedia. Espera ser trasladado a un sanatorio privado por su obra social pic.twitter.com/1z9NMwqCTy

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del martes dentro de una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño. Álvarez conducía un Volkswagen Bora e impactó contra un Peugeot 208 estacionado en el sitio, para luego retirarse sin entregar sus documentos bajo el argumento de que tenía "problemas legales".

La situación se dio por la noche tras el accidente, según lo que contó el abogado Queijeiro en TN: " La hermana le quitó las llaves porque el accidente del auto, estaba nervioso, la presión por este estrés que tenía se le fue por las nubes , le sangraba mucho la nariz. Por la noche fue internado, evaluaron y lo pusieron en terapia intermedia. El hospital habla con su obra social para trasladarlo, están intentando hacer el trasladado".

"No creo que se haga la audiencia, sería inhumano. Nosotros estamos llevando los testigos y todo como si tendría que hacerse. Actualmente, su hermana es como una tutora y sus músicos los están acompañando. Si una persona tiene un consumo activo, no puede ser medicado. Solo con ver su estado físico, que está hinchado, que no está bien. Actualmente se está inyectando morfina", concluyó.

Qué dijo el abogado de Pity Álvarez tras el accidente de auto en La Paternal

El abogado Queijeiro aseguró que el hecho de que tenía el registro vencido no correspondía prioritario, ya que su salud mental estaba por delante porque considera que se trata de "una persona va drogado de inyecciones y nadie dice nada. Hay un riesgo de vida. Tienen que ayudar a una persona que está enferma".

En cuanto al juicio activo, refirió a que el paciente está enfermo: "Hay un problema enorme con la salud mental, la internación es voluntaria. Él prefiere estar preso, antes que internado. Cristian vive en una realidad paralela, según el psiquiatra".

"La hermana inició una curatela porque está a los gritos pidiendo ayuda. Pero hubo otras intenciones de inicio de curatela que quedan en la nada. Vive en una realidad paralela", concluyó.