Aníbal Lotocki declara en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: responderá preguntas de todas las partes El médico dará su versión sobre lo ocurrido durante la intervención y la posterior muerte del paciente. Por el mismo proceso judicial también tiene a otros cuatro imputados. Por Agregar C5N en









Lotocki se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Redes sociales

En el juicio por la muerte de Cristian Zárate, este miércoles declara el propio Aníbal Lotocki después de la solicitud realizada por la propia defensa del médico sobre el final de la última audiencia.

El cirujano se presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y responderá preguntas de todas las partes en el proceso judicial por el cual está siendo juzgado tras la muerte del paciente que se sometió a una operación en el Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito.

Los abogados de Lotocki informaron al Tribunal que el médico quería declarar sobre aspectos vinculados con lo ocurrido con Zárate. Por el caso, también tiene como acusados a otros tres médicos y a la directora del centro médico.

Su indagatoria será después del testimonio de cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación sobre las condiciones en las que encontraron CEMECO durante una inspección realizada en mayo de 2021. Para los profesionales, entre otras irregularidades, se detectaron que el centro no estaba habilitado para internaciones y que no contaba con autorización para realizar cirugías mayores.

También se encontraron medicamentos vencidos, fentanilo y propofol sin los registros correspondientes y ampollas de propofol almacenadas en una heladera junto a alimentos, de acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Muerte de Cristian Zárate: quiénes son los imputados Además de Aníbal Lotocki, llegaron al juicio oral impitados la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández. También se acusa a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que se catalogó bajo la calificación de encubrimiento agravado. Todos los implicados están acusados también por las lesiones gravísimas a cinco pacientes durante diversos procedimientos médicos.