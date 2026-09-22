Ángel de Brito preocupó a todos por la salud de Mirtha Legrand: "Es un estado dificilísimo"

El periodista Ángel de Brito contó cómo se encuentra de salud Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro compatible con neumopatía. La histórica conductora continúa bajo tratamiento específico y sujeta a los controles médicos necesarios.
De Brito expuso en el canal de streaming Bondi Live que la diva evolucionó favorablemente tras ser internada, pese a la gravedad d la afección: "Mirtha está cursando una neumonía bacteriana. Es un estado dificilísimo para cualquiera y una señora de 99 años. Por suerte identificaron la bacteria. El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos. La acompañó Juana Viale, que la tenía de la mano".
En tal sentido, manifestó su cautela. "La situación es difícil. Hay que esperar varios días y ser prudentes. La familia cerró sus teléfonos, no contesta a nadie y no da información. Están atravesando este momento. Van todos a verla como se puede", expresó.
Mirtha Legrand permanece internada.
Por lo pronto, el último parte médico fue emitido el lunes y confirmó que la conductora responde de manera positiva a la terapéutica aplicada. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", señaló.
El documento descartó cualquier retroceso en la función pulmonar de la diva y remarcó el acompañamiento constante de su círculo más íntimo durante esta segunda internación del mes. Además, se estableció que, en caso de mantenerse la estabilidad del cuadro sin variaciones imprevistas, el próximo parte médico se emitirá recién el miércoles, consolidando al sanatorio como el único canal oficial para conocer novedades sobre su salud.
Enojo de los familiares de Mirtha Legrand tras la difusión de informaciones falsas
Durante el fin de semana, distintas versiones circularon en redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, lo que generó un fuerte malestar dentro de su entorno más cercano. Al respecto, la familia de la conductora consideró que este tipo de informaciones son producto de un manejo irresponsable de la situación por parte de ciertos sectores de la prensa.
Pese a este contexto de versiones cruzadas, las últimas dos noches de internación fueron las mejores desde su ingreso al sanatorio, de acuerdo con quienes tuvieron acceso directo a información sobre su evolución. Durante ese período, contó con la compañía constante de sus allegados en la habitación, entre ellos su bisnieta Ámbar de Benedictis y sus nietos Juana y Nacho Viale, quienes se turnaron para acompañarla en distintas franjas horarias.