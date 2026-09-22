Ángel de Brito preocupó a todos por la salud de Mirtha Legrand: "Es un estado dificilísimo" El periodista contó cómo se encuentra la histórica conductora, quien permanece internada por un cuadro compatible con neumopatía. Agregar C5N en









Mirtha Legrand permanece internada. Web

El periodista Ángel de Brito contó cómo se encuentra de salud Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro compatible con neumopatía. La histórica conductora continúa bajo tratamiento específico y sujeta a los controles médicos necesarios.

De Brito expuso en el canal de streaming Bondi Live que la diva evolucionó favorablemente tras ser internada, pese a la gravedad d la afección: "Mirtha está cursando una neumonía bacteriana. Es un estado dificilísimo para cualquiera y una señora de 99 años. Por suerte identificaron la bacteria. El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos. La acompañó Juana Viale, que la tenía de la mano".

En tal sentido, manifestó su cautela. "La situación es difícil. Hay que esperar varios días y ser prudentes. La familia cerró sus teléfonos, no contesta a nadie y no da información. Están atravesando este momento. Van todos a verla como se puede", expresó.

Mirtha Legrand permanece internada. Por lo pronto, el último parte médico fue emitido el lunes y confirmó que la conductora responde de manera positiva a la terapéutica aplicada. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", señaló.

El documento descartó cualquier retroceso en la función pulmonar de la diva y remarcó el acompañamiento constante de su círculo más íntimo durante esta segunda internación del mes. Además, se estableció que, en caso de mantenerse la estabilidad del cuadro sin variaciones imprevistas, el próximo parte médico se emitirá recién el miércoles, consolidando al sanatorio como el único canal oficial para conocer novedades sobre su salud.