Qué exfutbolista de la Selección argentina fue señalado como tercero en discordia entre J Balvin y su novia

La separación entre el cantante y la modelo argentina quedó otra vez en el foco del escándalo y comenzó a circular un rumor que vinculaba a un reconocido exjugador.

La separación entre el músico J Balvin y Valentina Ferrer que supuestamente terminó en buenos términos suma un nuevo capítulo: un exfutbolista de la Selección argentina fue señalado como tercero en discordia: Ezequiel Pocho Lavezzi. Pero está vez, él respondió con una determinante frase.

Pero el escándalo no es de ahora porque, según contó el periodista Juan Etchegoyen, la historia entre el futbolista y la modelo había iniciado en 2016 o 2017 cuando Lavezzi estaba recién separado. Allí habría existido el intercambio de mensajes con Ferrer.

“El Pocho le habría mandado mensajes con emojis de fuego y después la invitó a pasar unos días en Grecia , en un barco que había alquilado”, contó Etchegoyen y en ese momento habrían empezado a aparecer fotos de ambos solos, pero en lugares similares.

Fue entonces que después de la separación del colombiano con la modelo, ella habría vuelto a intercambiar mensajes con Lavezzi: “J Balvin se habría enterado y trató de reconquistar a Valentina”. Pero Pocho habló porque fue consultado por un periodista sobre la situación y él contestó: “No tengo ni idea la verdad. Claro que no es verdad”.

Luego de que la modelo argentina Valentina Ferrer confirmara públicamente su separación de J Balvin , el cantante colombiano le dedicó un mensaje en sus redes en el marco del cumpleaños número 33 de la actriz. El posteo se convirtió en la primera reacción pública del artista tras confirmarse la ruptura y sorprendió a sus seguidores por el tono afectuoso que eligió para referirse a su expareja.

Lejos de hacer comentarios sobre los rumores que rodean la separación, Balvin prefirió centrar sus palabras en homenajear a Ferrer y destacar el vínculo que mantienen. Para acompañar el mensaje, eligió tres retratos que recorren distintos momentos de su vida: una fotografía de ella cuando era niña; otra tomada durante una noche de fiesta, mientras caminaba por la calle; y una imagen más reciente en la que ella y el hijo de ambos, Río, aparecen juntos durante el último Mundial de fútbol, luciendo la camiseta de la Selección argentina.

"Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti", escribió el artista colombiano.

Para cerrar, Balvin reafirmó su cariño por su expareja: "Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das".