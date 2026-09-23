Hilary Duff llega a la Argentina por primera vez: todo lo que hay que saber de las entradas y su show La cantante y actriz cierra una espera de más de veinte años con su primer show en el país dentro de The Lucky Me Tour. Agregar C5N en









Se presentará el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena. Redes sociales

Hilary Duff finalmente pisará suelo argentino por primera vez en su carrera. La cantante y actriz, que marcó a toda una generación con Lizzie McGuire y hits como "So Yesterday" y "Come Clean", se presentará el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena, terminando así con una espera que se extendió por más de dos décadas.

El show llega de la mano de DF Entertainment y forma parte de "The Lucky Me Tour", la gira con la que vuelve a los escenarios después de más de diez años sin salir por el mundo con sus shows. Se trata de un regreso que abre un nuevo capítulo en la historia de una artista que acompañó a toda una generación desde los primeros 2000, y que en Argentina tiene un significado especial por tratarse de su debut absoluto en el país.

La gira ya pasó por Reino Unido y Europa, con dos noches en The O2 de Londres, y continúa su recorrido por Australia y Nueva Zelanda antes de retomar en 2027 con fechas confirmadas en Canadá y México, donde tiene anunciadas dos presentaciones en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. En el último show en Londres, el mensaje "2027 More Dates Loading" apareció impreso en el confeti, anticipando que todavía restan nuevos destinos por revelar dentro de este ambicioso tour internacional.

Este regreso a los escenarios coincide con un momento de renovación musical para la artista. En febrero de 2026 lanzó "luck… or something", su primer álbum de estudio desde "Breathe In. Breathe Out." de 2015. Con canciones como "Mature", "Roommates" y "Weather for Tennis", el disco volvió a poner la voz de Hilary Duff en el centro del pop y logró una respuesta inmediata del público, debutando en el puesto número 3 del Billboard 200, su mejor posición en casi veinte años.

Redes sociales Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Hilary Duff en Argentina La venta de entradas comenzará en dos etapas. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa arranca el 30 de septiembre a las 10:00 horas, con el beneficio de 6 cuotas sin interés. Luego, el 2 de octubre a las 10 horas se habilitará la venta general, disponible con todos los medios de pago habituales.

En ambos casos, la compra deberá realizarse exclusivamente a través del sitio oficial movistararena.com.ar, sin otras plataformas habilitadas para la adquisición de los tickets. Redes sociales Para Argentina, este show tiene un significado particular porque salda una deuda pendiente desde hace veinte años. En 2006, Hilary Duff tenía programados sus primeros shows en el país, con presentaciones previstas en Córdoba y Buenos Aires como parte del Still Most Wanted Tour, pero las fechas debieron cancelarse por motivos de salud y aquella visita nunca se concretó. Aunque para ella se trata de un regreso a los escenarios luego de no haber estado relacionada con la música durante mucho tiempo, para el público argentino el show del 17 de agosto representará su primera vez viendo en vivo a la artista que definió buena parte de la cultura pop de los 2000 con discos como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity.