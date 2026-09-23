Discapacidad: Diputados busca dictamen en comisiones tras la presentación de un proyecto del Gobierno

En medio de las tensiones por la ley, la Cámara de Diputados discute las nuevas medidas. El oficialismo garantiza el dictamen de mayoría mientras que la oposición ratifica la prórroga de la emergencia.

La Cámara de Diputados comenzó una nueva jornada centrada en el debate por la Prórroga Emergencia nacional en discapacidad . El Oficialismo envió un nuevo proyecto con modificaciones y garantiza el dictamen con los bloques aliados y dialoguistas pesar del pedido de la oposición y asociaciones.

En el debate de comisiones, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva , habló sobre el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) : “Karina Milei se quedaba con el 3%” .

Tras esta polémica, y en pleno debate por la emergencia en el sector, el Gobierno envió al Senado de la Nación un nuevo proyecto “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez ”, la propuesta promete consolidar de manera permanente un esquema que busca garantizar previsibilidad, transparencia y continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad.

Mientras el debate continúa la diputada Laura Elena Rodríguez Machado , de Córdoba por La Libertad Avanza remarcó que “hubiera personas que no tienen ese derecho porque no tienen esa discapacidad que dicen proteger. Permitir estas situaciones fue que quienes tienen ese derecho tengan un poquito menos porque tienen menos presupuesto”.

| Discapacidad; Presupuesto y Hacienda Se reúnen a fin de emitir dictamen. ¡Seguí la transmisión en vivo desde las 12h! https://t.co/XGA9bJCRBG pic.twitter.com/O5FDOhBG2B

“ Esas travesuras políticas, a quienes se les otorgaban estas pensiones, no hicieron más que perjudicar al mismo colectivo que ahora dicen defender. Por eso nosotros venimos a reconfirmar los derechos y serán debidamente auditados para que esto no ocurra más ”, añadió.

“No cuentan la película de forma completa, durante muchísimo tiempo usaron las personas con discapacidad les prometieron derechos que nunca le llegaron, un gobierno que dejó a un país prendido fuego con una inflación del 200%”, comenzó su discurso Antonela Giampieri, de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO.

Tras criticar al gobierno de Alberto Fernández, explicó que “teníamos un objetivo claro, lograr un dictamen que garantice los derechos con las personas con discapacidad, ningún error del Gobierno a nosotros nos corrió del camino”.

"Quieren hacer aparecer como una propuesta superadora algo que jamás escribieron y en lo cuál no creen. Vuelvan a escuchar al vocero, no le creen nadie", advirtió Germán Pedro Martínez por Unión por la Patria.

Pensiones y nomenclador: los puntos más cuestionados

Los dos puntos más sensibles del borrador están vinculados al nomenclador y las pensiones. En ambos casos, el Gobierno dio marcha atrás respecto de lo incluido en el Presupuesto la semana pasada.

El texto ratifica la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador y establece su actualización de acuerdo con el índice de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones. El mecanismo de actualización todavía forma parte de la negociación con los aliados: la discusión está centrada en si el aumento será mensual o bimestral, con los bloques dialoguistas reclamando que sea mensual.

En materia de pensiones, el borrador mantiene la prestación no contributiva por discapacidad para quienes poseen CUD y establece que tanto esta como la pensión por invalidez laboral equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio, con la actualización correspondiente. También contempla la compatibilidad de la pensión por discapacidad con el trabajo formal, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El texto además mantiene la cobertura de salud para los titulares de estas pensiones y los beneficios impositivos para los empleadores que contraten por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.