23 de septiembre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof: "Nos sorprende que Milei ahora se acuerde de Malvinas"

El gobernador bonaerense cuestionó el cambio de postura del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU.

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El gobernador habló con C5N. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó el contenido del discurso del javier Milei en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ya que marcó un cambio de postura en la postura original del Presidente sobre el conflicto con Gran Bretaña.

Axel Kicillof en el Plenario Federal 2026 en Avellaneda.
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En ese sentido, comentó que "en tres años no se escuchó una palabra del Gobierno nacional... Defender a las Malvinas, por supuesto, quienes lo hacemos y lo hicimos siempre, no nos sorprende como posición oficial. La novedad fueron estos tres años donde Milei no dijo una palabra, o más bien lo contrario".

"Nos sorprende que Milei ahora se acuerde cuando hablaba de la autodeterminación. La verdad que él había dicho que había que escuchar a quienes habitan Malvinas. Son las contradicciones que venimos escuchando. No hubo ningún anuncio ni novedad fuera de estas cuestiones", describió la máxima autoridad de la PBA desde Estados Unidos.

Con mucho énfasis, opinó: "No se puede zanjar de ninguna manera la contradicción de hablar de soberanía y después decir que hemos decidido como país subordinarnos a intereses extranjeros. Que yo sepa, eso mucho que ver con la soberanía no tiene".

Kicillof criticó a Milei por la subordinación bajo a Estados Unidos e Israel

En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario provincial vinculó el abordaje del tema Malvinas con la política exterior global implementada por la Casa Rosada. Según Kicillof, la postura del Presidente refleja una "subordinación con total claridad a los intereses de potencias como Estados Unidos e Israel", en detrimento de la tradición argentina de neutralidad y multilateralismo.

"No se puede hablar de soberanía nacional y, al mismo tiempo, decidir subordinar al país a intereses extranjeros y poner los recursos naturales a disposición de quien quiera llevárselos", concluyó Kicillof, señalando que la estrategia del Gobierno margina a la Argentina de los debates geopolíticos clave donde realmente se defienden los intereses de la nación.

En la misma línea, Kicillof comentó que "el problema no es tener recursos naturales que todos quieran, sino qué hacés con eso. Parece que ahí hay un drama del que Milei no puede salir, y justo en estos ambientes, donde uno ve a los países defendiendo su propio interés".

Axel Kicillof brindó detalles sobre la cumbre de la que participó en Nueva York

El mandatario contó todo sobre el desayuno que compartió con Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, empresarios y otros mandatarios como Pedro Sánchez, para dialogar sobre la agenda del futuro, y debatir sobre el nuevo orden mundial y la desigualdad.

La foto del encuentro con el alcalde de Nueva York.

La foto del encuentro con el alcalde de Nueva York.

"La construcción de un nuevo orden mundial tiene que tener en cuenta los desbalances de poder entre países, pero también entre sectores. Hoy destaca un pequeño puñado de multimillonarios, además dueños de buena parte de las nuevas tecnologías, que son quienes invierten en inteligencia artificial", reflexionó.

Al respecto, agregó: "Las condiciones de vida, salariales y laborales de millones de personas no parecen estar en la ecuación de esa discusión sobre la nueva arquitectura internacional".

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