23 de septiembre de 2026 Inicio
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La Ciudad anunció una baja de patentes de autos: congela aumentos y amplía el beneficio por antigüedad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que la exención alcanzará a los vehículos con más de 20 años. Cerca de 152.000 autos dejarán de abonar el impuesto. La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto, que se presentará el 30 de septiembre.

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Anuncio de Jorge Macri. 

El jefe de Gobierno, Jorge Macri anunció que la Ciudad reduce la antigüedad de los vehículos que pagan patentes. Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20.

A partir de qué año dejan de pagar patente los autos en la Ciudad de Buenos Aires
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"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más" sostuvo Jorge Macri junto a su gabinete.

Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20. La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto que la Ciudad presentará en la Legislatura el miércoles 30 de este mes.

Hoy este impuesto tiene un esquema gradual para que cada vehículo pague según lo que vale. A esta modalidad se le sumará una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos.

Patentes en CABA: los beneficios

  • Un 50% del parque automotor, 824.000 vehículos, va a pagar menos que este año,
  • El 40%, 654.000 vehículos, pagará exactamente lo mismo que pagó durante 2026.
  • Y el 10% restante, 152.000 vehículos, dejará de pagar el impuesto, ya que se amplía el beneficio de la exención por antigüedad, que pasa de 25 a 20 años.

Cuáles son los modelos de auto que dejarán de pagar patente u obtendrán una reducción

  • Renault Kwid 2025: hoy paga $134.300 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $72.000. Una reducción en el impuesto del 46% y más de $62 mil menos por boleta.
  • Peugeot 208 2023: hoy paga $136.500 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $87.800. Una reducción en el impuesto del 35% y casi $50 mil menos.
  • Fiat Cronos 2020: hoy paga $110.900 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $56.800. Una reducción en el impuesto del 49%, más de $54 mil menos por boleta.
  • Volkswagen Gol 2014: hoy paga $17.600 por boleta y va a pagar lo mismo el año que viene.
  • Chevrolet Corsa 2006: hoy paga $14.700 por boleta. Desde el año que viene no va a pagar nada porque tiene más de 20 años y queda exento.
  • Autos eléctricos e híbridos: para seguir reduciendo la contaminación ambiental y sonora, en la Ciudad los vehículos eléctricos continuarán exentos del pago del impuesto. Los híbridos tendrán el mismo beneficio de hoy: exención total durante los primeros dos años. En el tercer año se comienza progresivamente a pagar el impuesto, hasta que a partir del sexto año se paga el total.
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