La Ciudad anunció una baja de patentes de autos: congela aumentos y amplía el beneficio por antigüedad El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que la exención alcanzará a los vehículos con más de 20 años. Cerca de 152.000 autos dejarán de abonar el impuesto. La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto, que se presentará el 30 de septiembre. Por Agregar C5N en









Anuncio de Jorge Macri.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri anunció que la Ciudad reduce la antigüedad de los vehículos que pagan patentes. Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20.

"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más" sostuvo Jorge Macri junto a su gabinete.

Presupuesto 2027: BAJA HISTÓRICA DE PATENTES.



6 de cada 10 autos van a pagar menos y el resto van a pagar exactamente lo mismo que este año. Nadie va a pagar más. pic.twitter.com/EuJzLov4ZA — Jorge Macri (@jorgemacri) September 23, 2026 Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20. La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto que la Ciudad presentará en la Legislatura el miércoles 30 de este mes.

Hoy este impuesto tiene un esquema gradual para que cada vehículo pague según lo que vale. A esta modalidad se le sumará una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos.