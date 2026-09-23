La Ciudad anunció una baja de patentes de autos: congela aumentos y amplía el beneficio por antigüedad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri anunció que la Ciudad reduce la antigüedad de los vehículos que pagan patentes. Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20.
"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más" sostuvo Jorge Macri junto a su gabinete.
Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20. La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto que la Ciudad presentará en la Legislatura el miércoles 30 de este mes.
Hoy este impuesto tiene un esquema gradual para que cada vehículo pague según lo que vale. A esta modalidad se le sumará una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos.