Maxi López le cambió el plan de parto a su pareja para volver a tiempo a Argentina para trabajar

El exfutbolista contó cómo habló con el doctor para que le realice una cesárea a Daniela Christiansson en vez del parto natural que ella había pedido. "Pude disfrutar bien de todo", concluyó.

Maxi López y Daniela Christiansson.

Maxi López y Daniela Christiansson.

Redes sociales

El participante de MasterChef Celebrity Maxi López reveló que le cambió los planes de parto a su prometida, Daniela Christiansson, para que Lando naciera en Suiza antes de que tuviera que volver a Argentina a trabajar para Telefe y Luzu TV. La modelo suiza ya había parido por cesárea su primera hija, Elle, y quería un parto natural.

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
"Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: 'Cambió todo, no es más programado, es natural'", detalló López, con agobio en la voz, y continuó: "El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: 'Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan'".

"La que pone el cuerpo es ella", deslizó una de las panelistas de Cortá por Lozano cuando el exfutbolista se mostró disconforme con la decisión de la madre de sus hijos sobre el parto natural y él respondió: "Pero el apoyo emocional era yo, casi me caí".

Lando nació por cesárea a pedido de su padre tras nueve meses y dos días de gestación. El exesposo de Wanda Nara aseguró que se volvió "con el corazón lleno", que "salió todo bien, perfecto" y que pudo "disfrutar bien de todo".

"Después de dos días ya estábamos en casa, pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero bueno", se lamentó López.

El recorte del programa se había publicado en TikTok y luego se viralizó en X (ex Twitter), donde estallaron las críticas hacia el exfutbolista: "La obligó a someterse a la cirugía xq tenía que volver a MasterChef", "No respetó a la madre, además, la dejó sola en el puerperio" y "Dejó a la mujer sola casi todo el embarazo, va por dos semanas, la obliga a tener cesárea ¿y la vuelve a dejar sola? ¿y encima se ríe?", entre otras.

La guionista y protagonista de la serie Viudas Negras, Malena Pichot, disparó en X: "Este pelotudo me parecía gracioso y ahora me parece tremendo hijo de put*".

"Después se preguntan porqué nacen menos bebés, porque las mujeres se avivaron negri!", concluyó la conductora de Futurock.

Mientras que la médica feminista Sol Ferreyra, conocida como Sol Despeinada, aseguró que ese tipo de "escenas" donde al famoso "'no le sirve' la espontaneidad del parto" las vio "varias veces en los medios en los últimos años" y criticó el énfasis en "la charla de ellos con el obstetra, donde el tipo A le pide un favor al tipo B".

La entrevista completa a Maxi López

Embed - Maxi López habla sin filtro: regalos millonarios, un duro pasado y su presente | #CortaPorLozano

