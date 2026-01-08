IR A
Se separó Wanda Nara de Martín Migueles: Maxi López confirmó la ruptura

El exfutbolista le reveló la noticia a Nati Jota en un programa de Olga, donde debutó como conductor. “Ella me autorizó a contarlo”, aseguró.

Maxi López confirmó la información que había revelado en las últimas horas Yanina Latorre.

En medio de los rumores de infidelidad, Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara con el empresario, Martín Migueles, en su nuevo rol como conductor en un programa de streaming.

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 
Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

En la misma línea que había adelantado Yanina Latorre, el exdelantero de River, entre otros, debutó en el programa de Sería Increíble (Olga), junto a Nati Jota y le reveló cómo se enteró de la ruptura y reveló: “Ella me autorizó a contarlo”.

Todo comenzó cuando la influencer se animó a preguntarle a su compañero si es real la información de la separación y sin pronunciar alguna palabra, López asentó con la cabeza. “Estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía...”, comenzó el relato.

En ese instante, el exdeportista que se convirtió en padre de su quinto hijo, explicó que como ya la conoce le respondió directamente con un “después paso y charlamos”. “Los mensajes era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, aseguró.

Fue así que tras la confirmación, el ex – Barcelona aseguró que no le preguntó los motivos de la ruptura y que, junto a una amiga de la empresaria, decidieron hablar de otro tema para distenderla. “En los por qué no me metí porque con eso bastaba. Yo fui a hacerla bajar un cambio porque no había hecho nada. Hablamos de otros temas para cambiarle un poco el humor”, sostuvo.

Aseguran que el Martín Migueles intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

El romance entre la conductora Wanda Nara y su novio Martín Migueles se vio envuelto en un escándalo cuando trascendieron los chats que él le envió a la ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

Las pruebas que se mostraron en televisión demuestran que el empresario de Nordelta intercambiaba mensajes con la mediática mientras su pareja estaba grabando el programa MasterChef Celebrity, en Telefe.

En el programa SQP, en América, con la conducción de Yanina Latorre, aseguraron que hubo una tercera persona que hizo de nexo entre ambos protagonistas: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, fue el mensaje que recibió Ciardone.

