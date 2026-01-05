IR A
Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

La modelo aseguró que no conoce a la conductora de MasterChef Celebrity más allá de "fiestas familiares" y el exfutbolista remarcó: "Lo justo y necesario".

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle

La modelo suiza Daniela Christiansson, prometida del exfutbolista Maxi López, reveló que solo ve a la conductora de MasterChef Celebrity y exesposa de su pareja, Wanda Nara, "en las fiestas familiares", pero que se llevan "super bien".

"No bien, pero la conozco. Nos vimos en las fiestas familiares", detalló Daniela en el programa Por el Mundo al ser consultada por Marley sobre su relación con la actriz y, mirando a Maxi, agregó: "Siempre querías una distancia".

"A Wanda hay que tenerle una cierta distancia, sino la tenemos acá", deslizó enseguida entre risas el ex participante de MasterChef Celebrity y remarcó que "está buena la cercanía por los chicos", pero aclaró: "Lo justo y necesario".

Embed - Maxi López y Daniela Christiansson revelaron cómo será su futuro familiar - Por el Mundo 2026

La entrevista tuvo lugar en Suiza antes del nacimiento de Lando, por eso se la puede ver a Daniela con un vientre que refleja un embarazo avanzado. El primer día del año, el panelista de verano del canal de streaming Luzu TV publicó la primera foto de su hijo recién nacido y anunció su retiro de las redes sociales.

Lando, el cuarto hijo de Maxi López

"¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!", escribió el exfutbolista en su cuenta de Instagram junto a varias fotos con las que repasó su año.

La publicación se llenó de cálidos mensajes de felicitaciones, incluyendo uno de Wanda Nara: "Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina".

Maxi y Daniela ya son padres de Elle, de dos años, y él tiene tres varones, Valentino, Constantino y Benedicto, con Wanda.

maxi lopez hijo lando nacimiento 31 diciembre 2025
