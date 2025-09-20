IR A
La China Suárez y un mensaje claro para Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

Luego de que el abogado del actor chileno había informado que su representado no tenía la información de que Amancio y Magnolia estaban yendo al colegio en Estambul, la actriz no perdonó.

Otros tiempos

Otros tiempos, cuando Suárez y Vicuña eran pareja.

Redes sociales

En su estadía en Turquía, Eugenia China Suárez mostró en sus redes sociales que sus hijos comenzaron el colegio, pero quien sorprendió fue Benjamín Vicuña, que aseguró no estar al tanto de la situación a través de un abogado. Sin embargo, la actriz respondió: “Obvio que sabía”.

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.
Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

Todo comenzó con las historias de Instagram de la exprotagonista de Casi Ángeles: "Estoy orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos". Y adjuntó fotos de los niños con un uniforme escolar.

China Suárez Benjamín Vicuña

Mientras que, el conductor Ángel de Brito se contactó con el entorno del chileno y Máximo Petrachi, su abogado, respondió: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”.

A lo que la China Suárez respondió muy enojada: "¿Cómo que no sabía nada? Pero si hacían videollamadas todos los días con los chicos y le contaban a Benjamín, todo sobre el colegio nuevo…”.

Y concluyó: "Obvio que sabía porque, además, a él le preocupaba mucho que los chicos no fueran al colegio". Ante esta última declaración, no se supo más nada de la relación entre ellos ni se confirmó si seguirán en el colegio en Turquía.

