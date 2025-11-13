IR A
Tras dejar plantado a Luzu, revelaron a qué programas irá la China Suárez: qué figuras la entrevistarán

La cantante generó un gran revuelo por la negativa de ir al stream dirigido por Nicolás Occhiato y el rechazo en Olga. Ahora dos programas anunciaron la presencia de la actriz, quien está promocionando su nueva serie.

La China Suárez estará el lunes con Moria Casán

La China Suárez estará el lunes con Moria Casán, y luego con Mario Pergolini

Desde su regreso a la Argentina, Eugenia “La China” Suárez revolucionó a todo el mundo del espectáculo. Primero generó un gran escándalo con entredichos con Luzu y Olga, pero ahora dos grandes figuras ganaron la pulseada y finalmente la tendrán en sus programas de la televisión.

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.
La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

La actriz regresó al país para promocionar su nueva serie, Hija del Fuego, por Disney +, pero tuvo dos frustradas entrevistas y ahora Yanina Latorre dio a conocer que iba a estar de invitada en la pantalla chica y ahora, otra conductora, también la confirmó en su programa. ¿Quiénes son?

Según Latorre, Disney, preocupado por el lanzamiento de la serie que protagoniza Suárez, insistió en conseguir un espacio para la entrevista, pero lo que tras la negativa de Olga y Luzu “la siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie”. “Hay que promocionar”, dijo Yanina frente a cámara.

Por lo que confirmó que este viernes va a estar con Mario Pergolini en su programa Otro día perdido por El Trece. “Ellos no se conocen. Van a grabar ese mismo día”, indicó la panelista de LAM. Ante ello, el propio Pergolini se hizo eco de la noticia por su llegada y fiel a su estilo, bromeó al respecto. “Están todos peleándose. Mi mujer no me deja entrevistarla. Me dijo que todos si, pero hasta la China llegaba”, lanzó y después pidió: “Que venga con Mauro. Eso es susanezco, ya, los dos juntos”.

China Suárez con Mauro
La mediática felicitó al delantero del Galatasaray en redes sociales.

Pero esta no será la única entrevista que tendrá en la pantalla chica, sino que la propia Moria Casán confirmó que también la entrevistará en su living.

La advertencia de Moria Casán a la China Suárez

En su programa de la mañana por El Trece, Moria Casán confirmó la presencia de Eugenia “La China” Suárez en su programa.

“Tenemos muchas cosas y, sobre todo, una noticia bomba. Hoy es jueves 13, y me acaban de dar la noticia, aunque la sabía desde ayer, pero para mí es un hallazgo del canal, la producción… La mujer más buscada del país, la mujer que todo el mundo dice que le interesa, que no, que Luzu, Olga, que te digo, me dijo, que se ponen todos en una órbita diciendo que la necesitan o no…”, arrancó la conductora al frente de La Mañana con Moria.

Embed

Siendo punzante y sin pelos en la lengua aseguró: “Bueno, yo sí la necesito y me encanta. Va a estar conmigo desayunando la señora María Eugenia Suárez”. Si bien la conductora no confirmó cuándo, en la pantalla detrás de ella anunciaba que será el lunes 17 de noviembre.

“Bienvenida, la China, vas a estar acá conmigo, solita. Así que te voy a preguntar de todo. Quiero saber ese amor que los circunda, qué los envolvió, cómo nació, todo… Porque es un amor que ganó en esta pareja”, advirtió.

